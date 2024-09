Chubut, entre las dudas sobre Petronas y las bombas internas con músculos y tatuajes 

“Está complicado, es cierto”. Así respondió el gobernador de Chubut Ignacio Torres a la consulta de Diario RÍO NEGRO sobre las últimas novedades relacionadas con la inversión de la empresa Petronas en la planta de GNL en Sierra Grande. No era una deducción del mandatario sobre lo que en los últimos días se había mediatizado. El viernes, Torres y una delegación de funcionarios chubutenses se reunieron con el CEO de YPF Horacio Marín para tratar temas que tienen que ver con inversiones en esa provincia.

Antes de pasar al tema central del encuentro, lo de la planta de Punta Colorada se impuso como conversación para ir entrando en clima. Además de Torres, otro funcionario presente en la reunión tuvo una definición algo más coloquial o si se quiere, en griego antiguo: “Se enquilombó”, dijo. Más allá de estas definiciones, Torres expresó cuál sería uno de los problemas más preocupantes si es que Petronas decide no participar del mega emprendimiento que significa una inversión de 30 mil millones de dólares.

“El retiro, (si es que ocurre) de la empresa malaya provocaría un retraso en la obra que se calcula en un año. Y eso perjudicaría bastante las inversiones y las fuentes de trabajo locales. De todas maneras, hay que ser claros y decir que el proyecto no se cayó. No es tan así, como salieron a publicar algunos medios. Ya lo dijeron tanto Marín como Weretilneck (por Alberto), que la obra se hace con o sin Petrobras. Pero hay ruido. No se puede negar”, agregó Torres.

El gobernador chubutense tuvo un final de semana movido en Buenos Aires porque además de Marín, también estuvo con el ministro de Economía Luis Caputo para tratar de ir cerrando la renegociación de la deuda y poder llevar alivio fiscal y financiero a la provincia. Este lunes, Torres dará a conocer una serie de definiciones de lo que fueron estos 8 meses de trabajo. Entre ellos, el ajuste que realizó en la provincia, uno de los pedidos más enérgicos del presidente Javier Milei.

También la desactivación de lo que denominó “la bomba financiera” que heredó del gobierno anterior. Anunciará la continuidad de varias obras como la doble trocha Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia (en Santa Cruz), las plantas de tratamiento de Rawson y Rada Tilly y los fluviales de la ciudad cordillerana de Esquel, entre otras.

De la reunión con Marín se llevó la promesa del duplicar las inversiones en cuanto al proceso de la cesión de áreas que lleva adelante YPF junto a la empresa Pecom.

Así, con apariciones mediáticas locales, el gobernador logró desactivar en parte, la “bomba” política que estalló a mediados de semana cuando se anunció la creación de la Agencia Provincial Antinarcóticos y el regreso a la función pública como titular de la misma del exministro de Seguridad Federico Massoni.

Es que Massoni fue su “enemigo íntimo” en cuanto a definiciones políticas previas a las elecciones de mediados de 2023 en Chubut. Le hizo frente en una interna impensada dentro del radicalismo de Trelew y en los últimos tiempos coqueteó con cuanto partido político dejaba la puerta abierta. Tanto el kirchnerismo como los libertarios.

Excéntrico, de armas llevar durante su paso por la Secretaría de Seguridad, musculoso, motoquero, amigo de los operativos en locales nocturnos y de decisiones duras sobre todo durante la pandemia y de los tatuajes, Massoni no es bien visto al menos, hacia el interior del gobierno que conduce Torres.

Pero poco le importa. A pesar de haber dicho que “por ahora no quiere cargos”, este medio pudo saber que Massoni ya está buscando colaboradores: le habló al exjefe de policía Miguel Gómez para que lo acompañe. “Si conviene, voy”, le habría contestado.

De todas maneras y de la mano del actual ministro de Seguridad Héctor Iturrioz, Massoni logró reunirse con el gobernador y presentarle un proyecto propio en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Ese proyecto será elevado a la Legislatura para que sea tratado y si “pasa”, aprobado. Todo parece indicar que sí.

El ex funcionario llegó a lo más alto de sus pretensiones recostado sobre la herencia política que le dejó su padre Norberto, un ministro todoterreno con ADN radical. Era un hombre audaz: tomó notoriedad (incluso a nivel nacional) cuando anunció la colocación de detectores de metales en los ingresos a las escuelas después que varios alumnos llevaran armas blancas.

Y fue más allá: desafío a Marcelo Tinelli en los 90, detonando bombas sobre su programa cuando tenía, como mínimo 35 puntos de rating. Tal vez hasta allí quiso (o quiere) llegar Federico. Pero por ahora, no le dio la nafta.