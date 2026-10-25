Javier Milei y lo que derrama Vaca Muerta

Neuquén y la teoría del derrame volvieron a la escena. Fue después de que el presidente Javier Milei mencionara el tema durante su breve visita a la capital provincial para participar de la apertura de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 que se realizó esta semana en el espacio Duam.

El mandatario repasó su gestión en el plano económico, ponderó lo que está haciendo Rolando Figueroa en la provincia y recordó el cruce que se dio entre el Gobierno neuquino y el exministro de Hacienda de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, sobre el impacto de Vaca Muerta en el resto del sector privado.

La discusión se abrió luego de que el exfuncionario nacional asegurara que, más allá de la expansión registrada en la industria petrolera, el alza de la formación no convencional no se traducía en otros rubros de la economía.

Las expresiones causaron críticas por parte del Ejecutivo local. Milei reflotó la polémica, se mostró alineado con la defensa realizada sobre la actividad shale y, de paso, desligó la llamada teoría del derrame del ideario libertario que tanto pregona.

El presidente afirmó que Vaca Muerta genera trabajo en diferentes partes del país, y que así como hay empresas que participan de la cadena de valor en la provincia, también existen otras que lo hacen en el conurbano bonaerense o en Entre Ríos.

El jefe de Estado también aprovechó la ocasión para diferenciar a Neuquén de otras provincias, sobre todo las que no adhirieron al RIGI.

El debate, no obstante, dejó una pregunta sin responder. El interrogante fue planteado por el mismo Figueroa, quien luego de valorar la administración nacional “más allá de que pensemos distinto”, advirtió sobre un descenso en la participación de las empresas locales en la cadena de valor hidrocarburífera.

Su preocupación se materializó en una reunión con YPF el último miércoles, donde el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, se comprometió a tratar el asunto e incluso pidió una lista con las firmas capaces de ser proveedoras de la petrolera de bandera.

El síntoma señalado por el gobernador coincide con lo que sostiene el empresariado local, que asegura que la demanda de los grandes jugadores de la cuenca es otra respecto a 2025. El próximo semestre será clave para comprobar si las conversaciones iniciadas con las operadoras fueron suficiente.

Los elogios de Milei hacia el mandatario provincial fueron entendidos como una muestra más de sintonía institucional. Sin embargo, no faltaron quienes recordaron que el auditorio donde el evento energético tuvo su inauguración contaba con la asistencia casi completa de La Libertad Avanza Neuquén.

Si de 2027 se trata, esta semana hubo otro movimiento interesante. Tuvo lugar en la capital neuquina, donde el intendente Mariano Gaido presentó un proyecto para enmendar la Carta Orgánica de la ciudad y limitar la cantidad de concejales que habilita ese cuerpo normativo.

De aprobarse, la propuesta, que se sostiene argumentalmente en la necesidad de reducir los gastos de la política, deberá ser ratificada luego por un referéndum, consulta que posiblemente se hará en forma simultánea a la elección municipal.

Desde la intendencia solicitaron que se le dé tratamiento de forma “urgente”. La premura encuentra su justificación en lo avanzado del calendario legislativo, pero también en lo acotado de los plazos para llamar a elecciones, si es que estas se hacen en el primer trimestre del próximo año. En principio, la convocatoria podría darse en los primeros 10 días de noviembre.

Si habrá que votar en bermudas, todavía está por verse. Mientras tanto, la licitación de la boleta única electrónica que lanzó el Gobierno provincial continúa su marcha.