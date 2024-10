Las frases de Groucho Marx que se colaron en la política de Chubut

El titular del PJ chubutense, Gustavo Fita, no la pasó bien en Puerto Madryn (Foto: El Chubut)

Al genial y ácido humorista Groucho Marx se le atribuyen frases que con el correr de los años se han convertido en verdaderos íconos respecto de la conducta de los seres humanos. No hay dudas de que hay de las famosas y de las otras. A las primeras pertenece su icónica “estos sin mis principios, si no les gustan, tengo otros”. Y así como fue recorriendo distintos rincones del mundo, desembarcó muy cerca nuestro. Y a la prueba nos remitimos.

El 23 de octubre de 2023 el jefe comunal electo de Trelew, Gerardo Merino, y los futuros concejales Claudia Monají, Martín Luna, Claudia Solís y Daniel Asciutto se reunieron con integrantes de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut para dejar en claro que, en caso que el intendente saliente Adrián Maderna aprobara la entrega de tierras al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) ubicadas en un lugar turístico estratégico de la ciudad para que allí se construyan “naves” donde funcionaría una gran feria popular al estilo de “la saladita”, ellos la vetarían.

Tal cual se esperaba, el anterior Concejo Deliberante aprobó, pocos días antes de terminar la gestión, el proyecto que Maderna efectivamente había enviado.

Apenas asumió, Merino cumplió con su palabra y lo vetó. “Esto hay que discutirlo. Tanto la iniciativa como el lugar de emplazamiento. Así como está, es un proyecto inviable”, expresó el intendente. Todos contentos.

Hay que decir que el MTE tiene a su vez una agrupación interna llamada “Raíces de Dignidad” la que se iba a hacer cargo de las más de 10 mil hectáreas destinadas en principio a 84 feriantes. El MTE es una organización social cuyo referente nacional es Juan Grabois, de gran relación con Maderna. De hecho, estuvo en Trelew para “cerrar” la mencionada cesión de tierras.

Pero pasó el tiempo y se visibilizaron los “otros” principios. En la sesión del pasado jueves, los mismos concejales que habían rechazado el proyecto antes de asumir, lo aprobaron. Lo había enviado el intendente Gerardo Merino, dijeron algunos que levantaron la mano porque el proyecto había sido modificado. La votación terminó con 8 votos a favor, uno en contra y una abstención, la de la propia presidenta del cuerpo Claudia Monají, que fue durante mucho tiempo secretaria de la Cámara de Comercio en Trelew.

Dijo: “Yo me voy a abstener. Me encuentro en una encrucijada. Entiendo la postura de la Cámara (que días antes había tratado de “traidores al pueblo” a los concejales si aprobaban el proyecto) y que las ferias propician el trabajo informal, de lo cual ellos están en desacuerdo. Desde el punto de vista de la ciudad de Trelew yo destaco la laguna como un centro de esparcimiento y de turismo”. Más inentendible no se consigue.

En cuanto a la modificación del proyecto no es lo que piensa Estefany Palma, del MTE. Declaró: “No es verdad que el proyecto cambió. Es exactamente el mismo que arreglamos con Maderna”. Alguien miente.

Si este polémico tema puede rozar al gobernador Ignacio Torres es una posibilidad. Es un secreto a voces que Maderna aportó votos de sus seguidores a favor de Torres. Además, apenas asumió, Merino denunció una parva de irregularidades de su antecesor. Después, nada más se supo.

Unos kilómetros más al norte, en Puerto Madryn, el flamante presidente del Justicialismo chubutense Gustavo Fita pasaba una de sus noches más olvidables. Alguien lo invitó para que haga su debut como titular del partido y haga un discurso delante de militantes de esa ciudad.

No se sabe aún si fue objeto de una emboscada política. Pero lo cierto es que la pasó muy mal. Apenas empezó a hablar, los gritos de “traidor” y “andate”, no solo dominaron el ambiente, sino que además, hicieron inaudibles las palabras del presidente pejotista que luchaba por imponer su visión sobre la unidad del partido.

El momento más duro se vivió cuando una mujer se acercó al escenario, tomó el micrófono y estando frente a frente con Fita lo insultó y repudió sin que nadie la detenga. Al menos por unos largos minutos. Fita (que llegó a la presidencia sin ir a las urnas sino impugnando a una lista opositora) se vio arrinconado hasta que alguien se apiadó y retiró a la mujer.

Vuelve Groucho, pero para regalarle a Fita otra de sus frases: “Señora, he pasado una noche espléndida. Pero no ha sido esta”.