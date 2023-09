Repudio a la sentencia del STJ sobre Lago Escondido

Las organizaciones sociales, centrales de trabajadores, gremiales, y políticas, abajo firmantes queremos expresar nuestro más profundo repudio a la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), sobre Lago Escondido, donde convalida la posición del inglés Joseph Lewis. Este magnate ha sido acusado de “corrupción corporativa”, centrado en el tráfico de información considerada confidencial en EEUU. Ahora también en Inglaterra se le originan causas judiciales en relación al club de fútbol Tottenham, de su propiedad. La justicia Norteamericana lo considera un delincuente y acá es tratado como un señor. Señor feudal decimos nosotros. En EEUU Lewis debió pagar una fianza de 300 millones de dólares y no puede abandonar ese país.





Repudiamos dicha sentencia porque perjudica claramente nuestra soberanía nacional, y fortalece intereses de monopolios imperialistas, como expresa Lewis, en zona de frontera violando la ley 26.737, que prohíbe expresamente la posesión de tierras por extranjeros, tanto en zona de frontera, como también: “ Los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanente” (art.10, inc. B 1 y 2). No solo esto ocupa el lago Escondido del Área Natural del Rio Azul y lago Escondido (ANPRALE). Es decir tenemos un área natural que lleva el nombre La Escondido y el control del mismo lo realiza un extranjero, que además es Ingles. El STJ alegremente concede a un Inglés, cuando el mundo se prepara para una guerra por alimentos, energía, litio y agua. En algún momento deberán rendir cuentas por esta decisión en contra de los intereses del Estado Nacional Argentino.





Reafirmamos la posición adoptada por el Dr. Carlos Balbín Procurador del Tesoro Nacional en 2017 sobre la venta de tierras a Lewis en Lago Escondido y entendemos que al día de hoy sigue siendo necesario iniciar una acción de lesividad, teniendo en cuenta que los intereses del Estado Nacional se encuentran perjudicados, porque tenemos un extranjero en zona de frontera, no solo en la montaña, esto es en Lago Escondido, sino también en Bahía Dorada Sierra Grande, aeropuerto incluido, donde tiene una propiedad a 1,5mts, del mar. También en zona de frontera. Además se apropia del lugar y no permite el paso a los argentinos, como el Paso de Tacuifi. Lewis tiene ascendiente sobre el intendente de “El Bolsón”, también sobre gobernadores de nuestra provincia. Sobre una parte de la policía provincial y parte de la justicia. Podemos mencionar la llamada causa “Los Huemules”, donde periodistas, jueces, servicios de inteligencia, especialistas en comunicación, secretarios de seguridad, se reunieron en Lago Escondido y no se sabe todavía, que hacían allí. Ex presidentes como Mauricio Macri, concurrieron en varias oportunidades a dicha estancia y lo han defendido públicamente.



Estamos ante un Estado Paralelo y quienes se plieguen a las posturas del magnate ingles Joseph Lewis, incurren en el delito contra la seguridad de la Nación uy traición a la Patria, previsto en los arts. 214 y 215 del Código Penal. Por ello exigimos la inmediata revisión de la sentencia sobre el camino de Tacuifi. Que se inicie la acción de lesividad, para preservar nuestro interés nacional.

Exigimos a quienes deben impartir justicia, defiendan a nuestro país. Así como también exigimos la derogación de los Tratados de Madrid. Imaginen por un momento, si cualquier argentino ocupa un lago en Inglaterra que actitud asumirían jueces y militares británicos. La soberanía Nacional no es una palabra de moda. Los ingleses ocupan nuestras Islas Malvinas, quieren apoderarse de nuestra Antártida y le quieren dar tratamiento de “amigos” a súbditos británicos, cuando ellos son hostiles a nuestro país y practican todas las veces que quieran los llamados tratados de Madrid, provean justicia y defiendan el interés del pueblo argentino.

Observatorio De Derechos Humanos De Rio Negro; Liga Argentina X Los Derechos Humanos Patagonia; Apdh; CTA A Río Negro; Corriente Clasista y Combativa Río Negro; Somos Barrios De Pie; Ate Río Negro; CTA de los Trabajadores Alto Valle Oeste; Sitrajur; Uocra Río Negro; Asamblea Permanente Del Comahue por el Agua Allen; Apdh Esquel; Adiupa (Asoc. Doc Del Iupa); MTE (MOV. Trab. Excluidos); Parte Río Negro; Ptp- Pcr Río Negro; Unidad Popular; Instituto Futaleleufu Esquel; Pc Río Negro; Partido Socialista Río Negro.