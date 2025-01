Soy libre…

Hola, ¿cómo te va Mabel?

-Cómo le va

-Bueno como te comente necesito vengas tres veces por semana a limpiar a mi casa un par de horas; es tranqui vivo solo.

-Yo puedo a la tarde porque trabajo en otros lados

-Y cuanto cobras la hora, el convenio está en $3.000

-No sé… ¿usted cuánto paga ?

La respuesta me sorprendió. El hecho me sucedió hace pocos días. Por un momento recordé aquel anhelo que escribí en esta columna el 19/9/2023 ( “Quiero ser libre“) donde afirme que el mercado era un “proceso de cooperación social“, como lo repite nuestro presidente, y en ese intercambio con Mabel (creo que es del norte neuquino) se había manifestado el libre juego de la oferta y la demanda en equilibrio. Y si bien me pareció barato el precio – en el mundo Vaca Muerta todo vale mucho mas – dado que se está cobrando el doble el valor de la hora según el convenio de empleadas domésticas (la valor de la hora es el mismo del mes de Octubre del 2024 mientras la inflación de los últimos 3 meses es de casi 10% ) esa dinámica de igualdad de negociación en el mercado resulta perfecta y equilibrado.

En aquella opinión afirmé mi rechazo a que el Estado me reviente con impuestos, y hoy puedo ver con claridad como las provincias han disminuido notablemente la alícuota de ingresos brutos y ni hablar los municipios, que casi ni tocaron los valores de las tasas municipales durante el 2024. El gobierno Nacional por suerte bajó el impuesto a las ganancias a los trabajadores autónomos, el impuesto a los combustibles, los derechos de exportación para el sector productivo… y el impuesto País, que me va a permitir viajar más barato al exterior, aunque me retienen el anticipo de ganancias si uso la tarjeta, pero ya lo van a sacar. Dólares sobran, por eso el cepo esta por volar y las retenciones también.

El Banco Central está por desaparecer como pasa en los principales países del mundo, como lo viene anunciando el Presidente. Tanto es así que se desarmo la bola de las Leliqs y los pases pasivos que nos hacían viajar hacia un 17.000 % de inflación anual: todo se pasó al Tesoro Nacional , al Estado putrefacto. Fueron U$S 53.800 millones de dólares a diciembre del año 2023 que ahora se ajustan por IPC y a tasas fijas que superan la inflación.

Esto ha generado unos US$ 9.100 millones de dólares mensuales (fuente : secretaria de finanzas de la Nación ) de nueva deuda desde aquella fecha, pero ahora con la locomotora económica que somos , con la exportación de vaca muerte y el RIGI (que por fin incentiva a los privados que invierten, sin pago de impuestos ni liquidación de los dólares que exportan de la Argentina a partir del cuarto año) todo la deuda va a ser pagada.

Las deudas se pagan dijo el presidente y por eso el ministro de Economía está pagando la que tomó en el 2018/19 para el desarrollo de nuestro país. Y si bien la deuda en diciembre del 2015 era de US$ 222.703 mil millones de dólares y ahora es de US$464.258 y desde ese año el PBI ha venido cayendo nosotros vamos a salir adelante, porque hay una fila de fondos de inversión que esperan llegar a la nueva Argentina del libre mercado y la globalización tan vigente, como pasa en el mundo. No ven que Trump nos apoya y quiere el libre mercado; ahora nos abrirá las puertas para exportar lo que queramos a los EE. UU, porque lo que importa es hacer negocios libremente.

El crédito está volviendo y las tasas bajan, volvieron los hipotecarios con UVA que tan buenos resultados dieron en su momento. Los bancos quieren prestarnos porque los ingresos en dólares de todos nosotros no dejan de subir. En dólares ehhh… que no es mentira. A noviembre del 2024 (fuente: BCRA) los principales bancos invierten más del 60% de sus disponibilidades en títulos públicos cuyo precio aumentó un 113%, esto muestra la confianza que hay en el nuevo Estado. Y no jodan con que el 33% del superávit fiscal se consiguió a costa de los jubilados, porque el presi ya dijo que él nos va a enseñar a pescar, pero no nos va a dar el pescado. Ahora si dejamos de estar cerrados al mundo, basta de aranceles para la industria berreta, ahora podemos comer manzanas de Chile , cebollas de España y limones de Egipto.

Y ni que decir de la ciencia, ahora nos miran en serio como una superpotencia. Elon Musk y puso internet que llega a todos lados, libremente, en pocos días y sin pagar un mango de impuestos, porque cree en la Argentina.

Tanto es así que está interesado en nuestro complejo nuclear para dar energía a plantas de inteligencia artificial, eso es desarrollo. Los científicos argentinos son tan buenos que a mi sobrina (ingeniera molecular) le pararon la beca del Conicet a Colombia por el ajuste fiscal a que nos llevaron los políticos chorros , como ese que agarraron en la frontera con Paraguay con 200 lucas verdes después de haber votado la ley bases. Pero la universidad de Colombia se hizo cargo y le pagó la beca, porque los argentinos somos buenos . Por todo eso y lo que vendrá, ahora somos libres. •

(*) Abogado. Docente de la facultad de Economía UNco.