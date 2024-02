Una Asamblea de cara al futuro de la UNCo

El próximo 12 y 13 de marzo, la Universidad Nacional del Comahue se reunirá en Asamblea para reformular las bases de su Estatuto, incorporar perspectivas, ampliar derechos y crear nuevas unidades académicas.

La UNCo se refundará con la mirada puesta en el siglo XXI, recogiendo trayectorias y experiencias de estos más cincuenta años de vida académica y científica

Hija de la expansión del sistema universitario de los años 70 y surgida de las experiencias de la Universidad Provincial de Neuquén y de los Institutos de enseñanza de la provincia de Río Negro, la casa de estudio tuvo una trayectoria fuertemente vinculada a las necesidades regionales.

Fue pensada para formar profesionales que se adelantaran a los problemas del futuro de unas provincias que despertaban bajo la potencia de la energía hidroeléctrica, de la riqueza hidrocarburífera y de la fruticultura del Valle.

La comunidad universitaria del Comahue eligió, también, ser parte de la recuperación democrática y de la reconstrucción del país desde los años 80 en adelante.

No le fueron ajenas las crisis económicas que se tradujeron en desfinanciamiento cuando no en abandono por parte del Estado Nacional; ni las socio-políticas, que encontraron a sus estudiantes, docentes y no docentes comprometidos con la demanda colectiva.

Una universidad que creció más rápido -en estudiantes, carreras, facultades y agendas- de lo que su estructura normativa y política podía contener, hizo que el consenso no siempre fuera fácil de encontrar al momento de plantear los cambios. En alguna ocasión, la dinámica del conflicto interno se tradujo en imposibilidad de llevar adelante las modificaciones necesarias y nos demoró en escenarios estériles.

Aun así, las situaciones adversas no frenaron el potencial de la UNCo, ni su convocatoria y capacidad en materia académica, científica y tecnológica. Con más de 33.000 estudiantes, 80 carreras de pregrado y grado y 56 de posgrado, 17 unidades académicas y 7 Institutos de doble pertenencia con Conicet y con más de 2.500 investigadores, la UNCo fue elegida (2022-2023) como la novena mejor universidad de Argentina por el Center for World University Ranking (CWUR). En el mismo sentido, fue incluida en el listado de las 2.000 mejores universidades a nivel mundial, entre un total de 19.788 institutos relevados.

Desde la redacción de nuestro Estatuto hasta hoy, la agenda de problemas y demandas de la sociedad se han ido multiplicando, así como la emergencia de nuevas configuraciones socio culturales. Estas nuevas realidades exigen lecturas y respuestas que deben ser pensadas desde otros horizontes conceptuales.

En esta senda se inscriben los 19 proyectos que debatirá la Asamblea Universitaria. Proyectos que fueron elaborados, discutidos y consensuados durante el año 2023 y aprobados -16 de ellos por unanimidad- en la sesión extraordinaria del Consejo Superior.

La perspectiva de género, la ambiental y la interculturalidad constituyen tres ejes transversales que la Asamblea debatirá para ser incorporados a nuestro Estatuto. El objetivo no es más que reformular los fundamentos en los que se asienta el compromiso ético-político de la institución con la sociedad que la sostiene y el quehacer científico- académico que la constituye.

Recuperando su idiosincrasia regional y honrando el compromiso originario de esta universidad con las comunidades locales, la Asamblea tendrá en su agenda la propuesta por expandir y jerarquizar sus unidades académicas en Zapala, San Martín de los Andes, Viedma y San Antonio Oeste.

Asimismo, y en este camino de renovación necesaria, se debatirá la adecuación del Estatuto a los derechos contenidos en los convenios colectivos docente y no docente, la creación del Consejo Social -previsto en la Ley de Educación Superior-, la incorporación de modalidades de enseñanza, áreas de control interno, mecanismos de evaluación, plazos electorales, entre otros temas.

Mark Fischer escribió que la lucha por la democracia es la lucha por construir nuevas imágenes de futuro. No como utopías de paraísos mágicos; pero tampoco como amenaza de un futuro catastrófico que nos obligue a aceptar resignadamente un oscuro presente. Habrá, entonces, que superar la parálisis de la imaginación.

Toda institución universitaria nos preexiste y al mismo tiempo nos sobrevive; por eso, la Universidad Nacional del Comahue -reunida en Asamblea- se animará a reescribir su “contrato social” como forma de trascender la precariedad del presente y como reaseguro de un futuro más digno.

Sean bienvenidos los nuevos proyectos y las nuevas sensibilidades que 275 asambleístas tendrán en sus manos para dar nacimiento a una nueva etapa. Nos unen cincuenta años de historia; comencemos a escribir los que vendrán.

(*) Rectora de la Universidad Nacional del Comahue