Uno para todos y todos para Massa

A un mes de las elecciones presidenciales que definirán (o empezarán a definir) el futuro de la Argentina, todo parece indicar que las posiciones tibias van quedando de lado. Lo que hasta las PASO era un escenario de libertad de acción y de campañas blandas en Neuquén, tras el triunfo de Javier Milei mutó a uno de alianzas nuevas y compromisos antes impensados.

La visita del ministro candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, dará esta semana una muestra de esos reacomodamientos. La principal novedad política fue el posicionamiento del candidato a diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino, Sandro Badilla, a favor del titular de Economía.

El actual ministro de Turismo de la provincia se esmeró en explicar que militará su candidatura “a título personal”, sin que implique un acompañamiento orgánico del partido que representa. Si bien no hay por qué dudar de la preferencia que pueda tener Badilla por la fórmula que encabeza Massa, no puede no pensarse que hubo una estrategia en la decisión de hacerlo público y salir a trabajar activamente.

El ministro es un leal del gobernador Omar Gutiérrez, muy medido en sus declaraciones, bastante lejos de un “librepensador” de la política. El viernes dijo a Río Negro Radio que la afinidad con el candidato de Unión por la Patria justamente radica en la similitud que tiene su propuesta con “las banderas fundacionales del MPN” como la justicia social, el federalismo, la defensa de los derechos de los trabajadores y la necesidad de un Estado presente. En el subtexto: si usted es del MPN y vota a un liberal anti Estado como Milei, revise de nuevo su ficha de afiliación porque tal vez tan MPN no sea.

Badilla confirmó que estará en el acto que encabezará Massa el miércoles a las 10:30 en la chacra de Olivia, Plottier, en donde estará el grueso de la militancia política junto a sindicatos públicos y privados como ATE, Petroleros y la Uocra. Se espera una movilización con mucho volumen, apoyada por la reciente quita del Impuesto a las Ganancias, en busca de la mística peronista obreril que hoy es una de las patas más flojas del candidato.

Por el momento, esa es la actividad más firme de las varias que tiene la agenda de Massa para su visita a Neuquén. Su llegada sería el martes a la tarde, luego de una serie de recorridas en el conurbano bonaerense, y se espera que del aeropuerto de la capital se traslade en helicóptero hacia Añelo. Allí tiene previsto un evento con autoridades de YPF en la cabecera del oleoducto Vaca Muerta Norte, uno de los proyectos de la petrolera nacionalizada para aumentar las exportaciones y darle al país los dólares que necesita.

La pata organizadora que integran el diputado Lucas Castelli (Avanzar) y Tanya Bertoldi (Frente de Todos), los enviados del gobernador electo Rolando Figueroa, buscaba también sumar una recorrida en Centenario y la firma de convenios con Neuquén en Casa de Gobierno. Hasta el viernes, la única que parecía tener el itinerario confirmado era la diputada nacional.

Es tal el tironeo con el PJ “orgánico” de Oscar Parrilli y Darío Martínez que el candidato terminaría sumando una caravana en Cutral Co para no dejar afuera a Ramón Rioseco. Tan así que esta semana se bromeó con que el de Plottier es “el acto de Rolo”, pese a que él mismo no va a estar, y el de la comarca petrolera será el de Ramón.

Figueroa aclaró, al igual que hizo Gutiérrez, que participará solo de la agenda “institucional” del ministro candidato. La foto va a estar igual y será una señal no menor en favor de Massa, en particular cuando desde Juntos por el Cambio insisten en calificar a Neuquén como uno de sus distritos “aliados”. Así lo dijo esta semana en televisión, por ejemplo, el gobernador electo de Chubut, “Nacho” Torres.

Los esfuerzos en la provincia por levantar la figura de Massa van de la mano de achicar la gran performance que obtuvo Milei en las PASO. Se quedó con un 39%, diez puntos más de lo que cosechó en el promedio nacional.