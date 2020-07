Ortega recordó su pelea con Simeone y la definió como una "traición"

Aunque Ariel Ortega es uno de los ídolos contemporáneos más importantes de River, sus días en el club millonario no siempre fueron felices.

Su pelea con Diego Simeone en 2008 fue uno de los momentos más tristes para el Burrito, que aún tiene presente la actitud de su entrenador en aquel momento.

"Hay gente que se cree más importante que el club y que el fútbol. Cada uno tiene su forma de ser. No discuto su forma de trabajar, pero hay otras cosas que yo priorizo. River es más importante que todos los que pasamos", expresó el jujeño en diálogo con Atilio Costa Febre en una entrevista por Instagram Live.

Después de lograr el título en el Clausura de aquel año, el Cholo separó del plantel a Ortega, que se fue a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza. Aunque reconoce su conflictiva actitud, el ex jugador sigue dolido por las formas del DT.

"Fue como una traición. Me dolió en ese momento, pero yo fui a la habitación de él y le dije todo lo que tenía que decir. A él y a Vivas (ayudante de campo), los re puteé", recordó.

El Burrito también reflexionó sobre su adicción al alcohol y cómo afectó los últimos años de su carrera.

"No le encuentro una explicación. Estaba peleado con la vida, con mis compañeros, con los periodistas. Hacía todo para ponerme a todos en contra, y esas son las cosas que más me duelen", afirmó.

"Por suerte lo pude superar, puse muchas ganas, mis hijos empezaron a crecer y puedo disfrutar la vida. Me he mandado mis cagadas, en su momento me dolían, pero no las podía manejar. Hoy al recordar creo que la podría haber pasado mejor futbolísticamente", añadió.