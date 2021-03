PASO: hora de definiciones para las urnas

La decisión de la justicia electoral de fijar el cronograma para las legislativas de este año generó los primeros movimientos en los partidos políticos. Pero mientras algunos ya comienzan a definir candidaturas y estrategias, otros, especialmente en los gobiernos provinciales, insistirán en la necesidad de postergar o directamente evitar el mecanismo de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que deberían concretarse el 8 de agosto.

Las razones esgrimidas son fundamentalmente dos: la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus (supuestamente la votación masiva tendría lugar en plena segunda ola de contagios) y las restricciones presupuestarias ( el gasto que demandaría su realización en momentos de crisis económica).

Desde otros sectores, especialmente la oposición, se argumenta que alterar el cronograma electoral sería cambiar las reglas del juego en plena campaña electoral, y señalan que el verdadero motivo de los oficialismos para plantear la suspensión o eliminación del mecanismo es la mala posición en las encuestas de sus principales dirigentes, debido a la mala gestión sanitaria y económica.

En Río Negro, los partidos no tienen posiciones consensuadas sobre el tema.

Ante esta situación, el gobierno nacional parece haberse desentendido del tema, si bien en principio respaldó la propuesta de los gobernadores.

El presidente Alberto Fernández se limitó a señalar que la realización de las PASO “debe resolverla el Congreso”, aunque agregó que los gobernadores “insisten en suspenderlas y tienen un argumento interesante. Los comicios se harían en agosto, el peor mes del invierno, y que si la pandemia susbiste nos estamos exponiendo a un riesgo muy grande”.

El debate en el Congreso no será sencillo, ya que las posturas varían incluso dentro de cada partido.

En Río Negro , por ejemplo, desde el oficialismo de Juntos Somos Río Negro se plantea que “no tienen sentido, especialmente en la situación de pandemia” y que “representan un gasto innecesario”, dado que los candidatos que participan en la interna suelen ser los mismos que intervienen en la general. Sin embargo, Juntos por el Cambio defiende la iniciativa dado que “definen las alianzas para la general”, aunque admiten que el sistema podría requerir reformas, pero no en medio el proceso. En el Frente de Todos, por su parte defendieron el sistema como “una manera democrática de definir quiénes serán los candidatos de los partidos políticos” aunque admiten que la situación de pandemia podría obligar a “establecer los mecanismos de seguridad indispensables” para votar.

Debates consultó al politólogo y especialista en comunicación y marketing político, Rodolfo Lasse Paniceres, de Par Consultores, sobre esta discusión.

El analista señaló que “ la suspensión es una iniciativa pensada desde el costo de las PASO y la ausencia de un protocolo para realizar una elección en pandemia. En este sentido, lo que debe primar este año es adaptar la legislación a la situación epidemiológica y no pensar en que “si la legislación lo permite”.

Rodolfo Lasse Paniceres, consultor político.

Al respecto, destacó que “ es una elección atípica, tenemos como referencia las elecciones en EE.UU., Bolivia y el plebiscito en Chile. Tres ejemplos que nos dan aprendizajes: en Bolivia sus elecciones son obligatorias y desarrollaron un protocolo novedoso para votar. En EE.UU. se podía ir a votar algunos días antes, entonces se podría pensar en una elección con días exclusivos para personas de riesgo o por terminación de DNI, evitando aglomeraciones. Estos ejemplos respaldarían la tesis de que se pueden hacer elecciones primarias en pandemia”, explicó.

P: Algunos sectores apuntan al costo económico y a la poca competencia, dicen que sólo es una “encuesta cara” para los partidos.

R: Respecto de la suspensión por criterios políticos, es entendible en el sentido de la historia de las primarias en las elecciones a presidente. Por un lado, quien las impulsó jamás utilizó dicha herramienta. En las últimas presidenciales no hubo una competencia interna en esa categoría, tampoco en las categorías nacionales en la provincia, con la excepción de la primaria de la UCR en 2013. Deberíamos migrar a un sistema mixto, al estilo de Chile, donde se realiza una primaria no obligaría sólo en las categorías donde hay interna y dando lugar a las restantes fuerzas a que participen de manera de no generar un voto “ajeno” a la opción interna a priori menos competitiva en la elección general. En este caso se baja el costo de las elecciones y se utiliza de manera más eficiente en los casos donde se compite para resolver la interna. Las herramientas de la democracia tienen un valor y que vale la pena pagarlo porque ha costado mucho consolidar el sistema.

Debe primar un criterio sanitario. Pensar en una modificación que mire a toda la Argentina y salir de una mirada propia del centralismo porteño. Rodolfo Lasse Paniceres

P: ¿Modificar el mecanismo de las PASO en el año electoral es modificar las reglas de juego en favor de un sector ?¿O no altera el escenario?

R: Creo que debe primar un criterio sanitario. Debemos pensar en una modificación que mire a toda la argentina y salir de una mirada propia del centralismo porteño. Por ejemplo, realizar una PASO en agosto en la Patagonia es salir a la mañana a votar en muchas regiones con temperatura cercanas cero. Distinto es pensar una PASO en octubre y una general en diciembre donde hay más luz solar y un clima favorable permite ventilar escuelas donde la votación transcurre en un espacio reducido. Por eso sostengo que se debe adaptar la legislación a la situación epidemiológica.

P: ¿Cómo afectaría a los partidos rionegrinos su suspensión o no? Teniendo en cuenta la última encuesta de PAR consultores.

R: Todavía no está claro el efecto en la estrategia electoral de la suspensión, en primer lugar, porque no están definidos los candidatos. A priori, sólo en Juntos por el Cambio podría haber una interna entre el candidato del PRO, Aníbal Tortoriello y un candidato que proponga la UCR. Si ocurre este escenario podría haber un efecto de nacionalización de la elección que perjudique a JSRN. Por otro lado, el reciente nombramiento de Martín Soria como ministro nacional, lo empoderaría para impulsar un candidato propio que tercie o se imponga a las actuales pre-candidadas: Ayelén Spósito y Ana Marks. Por el estilo del PJ, es poco probable la utilización de la PASO como herramienta y posiblemente una contienda electoral interna debilite la frágil coalición que es el FdT en la provincia. Resta saber la participación dentro o fuera de esta coalición del Frente Renovador, que preside Nicolás Rochás en la legislatura. A partir de lo datos recabados por nuestra encuesta, en dos escenarios electorales, la primer opción electoral es JSRN, que casi duplica en intención de voto al FdT y JxC, que estarían disputando la segunda banca a diputado nacional.