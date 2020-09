Petroleras piden a Guzmán que interceda por la deuda de $7.500 millones de Metrogas

Desde la cámara de empresas productoras se pidió al ministro Guzmán que interceda dado que aseguran que no pueden seguir financiando el gas a las distribuidoras.

Por Maximiliano Flores

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que agrupa a las principales petroleras de la Argentina, le envió este martes una nota al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, para ponerlo en conocimiento de "Incumplimientos de Pago de las Licenciatarias del Servicio Público de Distribución de Gas Natural con Empresas Productoras".

La misiva, que se venía discutiendo en el seno de la cámara desde hace varios días, llega después del aviso de Metrogas de que no cancelará su deuda comercial con las petroleras por las entregas de junio, julio y agosto.

Energía On averiguó que serían unos 7.500 millones de pesos que la distribuidora le debe a todas las productoras por esos tres meses.

"Los productores de gas natural nucleados en esta Cámara no están en condiciones de continuar financiando las entregas de gas natural ni a Metrogas, ni al resto las prestadoras del servicio público de distribución de gas natural, ni a cliente alguno", advierte la carta, firmada por Carlos Seijo, presidente de la CEPH y ejecutivo de Total Austral.

La nota tiene como otros destinatarios al nuevo secretario de Energía, Darío Martínez; al interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, y a la presidenta de la Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS) y directora general de Camuzzi, María Tettamanti.

En el fondo, la cuestión desemboca en un solo problema: el congelamiento de las tarifas desde abril de 2019 y la constante y acelerada devaluación de la moneda nacional.

Como las distribuidoras no pueden financiar el aumento de sus costos (mantenimiento de las redes y salarios) con lo que recaudan de sus clientes, deben demorar los pagos a los proveedores de gas.

La cadena de pagos está bajo estrés al menos desde el inicio de este 2020 y ninguna distribuidora paga el 100% de sus compromisos a término, es decir, 65 días después de finalizado el mes, sino que lo van cancelando en cuotas. A principios de septiembre, vencieron las facturas por el gas entregado en junio.

Las productoras advirtieron que, de continuar la demora en los pagos, no podrán seguir con las entregas y desde Ieasa se debería salir al rescate con gas importado.

Es por esto que las petroleras que forman parte de la CEPH, como Total Austral, YPF, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE) y Compañía General de Combustibles (CGC), entre otras, anoticiaron al ministro de que está en riesgo la sostenibilidad del suministro de gas.

Aunque hoy suena lejano, si se suceden meses sin un arreglo comercial mediante un plan de pagos, las productoras podrían dejar de entregar el combustible a Metrogas y tendría que ser la estatal Integración Energética Argentina (Iessa, ex Enarsa), la que sustituya su lugar, con gas importado de Bolivia o Gas Natural Licuado (GNL), ambas opciones más caras y que implican menor trabajo local, menos inversiones y regalías provinciales.

Para calmar la tensión, el Enargas trabaja con Martínez un esquema de asistencia financiera a las distribuidoras que lo requieran en tanto no se actualicen sus tarifas. Fuentes de las productoras advierten que Metrogas "no es la única que se tornó incobrable".

Por su lado, las distribuidoras señalaron en off the record que "si seguimos con ingresos congelados y costos crecientes, antes o después no vamos a poder honrar nuestros compromisos con los productores".

"Nuestra caja es la misma que en abril de 2019, pero además agravada por las demoras en el pago de las facturas por parte de los usuarios, costos en dólares y una nómina de personal con incrementos salariales", acotaron.