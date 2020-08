Qué piensa Darío Martínez sobre la política energética del país

El diputado nacional y designado secretario de Energía de nación, Darío Martínez (Frente de Todos), valoró que su cartera pase a depende de Economía, manifestó su intención de buscar equilibrio entre los sectores y opinó que YPF debe focalizarse en producir gas y petróleo y venderlo.

P: ¿Qué le dijo cuando lo llamó Alberto Fernández para ofrecerle el cargo?

R: Me contó que quería mudar la secretaría de Energía del área de Producción a Economía. Le dije que era una decisión acertada porque la política energética tiene un impacto en la macro, siempre, y quien tiene las respuestas más importantes es el ministerio de Economía. Ante mi respuesta, me dijo bueno, pero tenés que ser el secretario de Energía vos, que lo había hablado con Máximo (Kirchner) porque este es un proyecto político que intenta reconstruir la Argentina. Uno tiene que estar donde quien conduce ese proceso resuelve que uno debe estar. Para que a la Argentina le vaya bien tiene que tener la energía necesaria para crecer y le va a ir bien a Neuquén, no hay dudas.

“Alberto y Cristina son los mejores cuadros políticos que le puede aportar nuestro proyecto a un país que está en problemas”. Darío Martínez



P: ¿Los trazos generales del proyecto de ley de hidrocarburos que se habían esbozado desde la cartera de Matías Kulfas van a seguir o se van a revisar?

R: Me llamó ayer. Vamos a estar la semana que viene trabajando con el ministro (Martín) Guzmán que tiene una visión macro. La energía es sistémica. Los objetivos son los que dijo Alberto el 1 de marzo, más allá de la pandemia, necesitamos aumentar la producción, generar saldos exportables e incorporar valor agregado en la cadena. Hay que buscar un punto de equilibrio, donde los trabajadores estén conformes, las pymes y las cámaras estén conformes y las productoras tengan un precio que les permita invertir para aumentar la producción. Todo con un costo para el usuario que lo pueda soportar desde su bolsillo. El punto hay que buscarlo al menor costo fiscal posible.

P: ¿Durante este tiempo se pudo avanzar en esos objetivos?

R: Analizar la política energética sin tener en cuenta el diagnóstico del cual veníamos no es acertado. Vinimos de cuatro años de cambio de carril muy marcado, de libre mercado a total congelamiento y generó desconfianza. Hay que volver a generar confianza y certeza que da la seguridad de invertir, no porque te creo porque sos mi amigo. Cada política energética impacta en la macro. No venimos a pelearnos con nadie sino a trabajar con todos. Sobre el país que había en diciembre, pobreza, capacidad industrial ociosa, desocupación, hay que sumarle una pandemia que agudizó mucho más.

P: ¿Fue lenta la toma de decisiones del gobierno nacional?

R: El barril criollo salió después de la discusión de la caída de los precios internacionales en marzo. El 1 de marzo, los gobernadores reclamaban precio internacional. Fue una respuesta ágil y acertada. Logró sostener condiciones como las regalías. El Estado ha tenido capacidad de respuesta, pero no alcanza, veníamos de un contexto en un país que no tiene un colchón de reservas.

P: ¿Qué falta cerrar el Plan Gas?

R: Es importante tener la herramienta. Los detalles hay que discurtirlos. Para Kulfas era difícil tomar una decisión porque impacta en la macroeconomía y en definitiva la decisión en torno a lo fiscal lo iba a tomar Guzmán.

P: ¿Qué significa un asiento de Energía en Neuquén?

R: Es para que también se tomen decisiones desde acá con una visión más federal de la política energética. La secretaría va a depender de Guzmán, va a estar en su ministerio y también va a haber un asiento en Neuquén. El presidente tiene una visión muy federal, gobierna con los 24 gobernadores. Siendo un presidente porteño y tiene una visión de mucho compromiso con lo que establece la Constitución.

P: ¿Tiene un diagnóstico del sector eléctrico?

R: No se puede analizar el sector eléctrico independiente del de hidrocarburos. En la producción de gas, el mayor comprador es Cammesa. La decisión es sistémica. Tendremos muchos días con mucho trabajo.

P: ¿Las tarifas cómo hay que manejarlas?

R: Eso lo charlaremos con el ministro de Economía. Cada decisión impacta en el resto de la economía. Hace falta una tarifa que sea razonable para el bolsillo, para la industria que pueda producir y que le de rentabilidad a quien la produce para que haga las inversiones necesarias.

El papel de YPF

El diputado nacional y designado secretario de Energía, Darío Martínez, sostuvo que la petrolera estatal YPF “tiene que ser un motor de empuje” y que “si bien se metió en muchas unidades de negocios, tal vez perdió el eje, se tiene que ocupar sólo de lo más importante: producir gas y petróleo y comercializar combustible”.

Darío Martínez

Evaluó que los últimos cuatro años “fueron muy malos” porque perdió en producción y en reservas “sobre todo para Neuquén si se la compara con la YPF de Galuccio con más de 100 equipos perforando y ahora es abismal la diferencia”.

Opinó que la petrolera “tiene que volver a encontrar el rumbo y ser el tractor que empuje el eje del desarrollo”. Habló de un programa como el sustenta que permitía ayudar a las pymes.

“Hay que invertir en todas las regiones”, contestó Martínez cuando se le preguntó si había que priorizar el convencional o el no convencional. “Todo e complementario”, afirmó.

En referencia a Vaca Muerta dijo que “es muy importante” y citando al exvicepresidente Julio Cobos, dijo que se lo utilizó en los últimos cuatro años porque era la única noticia no negativa que tenía Mauricio Macri. “No es lo único, lo que nos pasó era que era lo único medianamente mostrable, va a ser un pilar importante”, señaló y aclaró que en la actualidad se subsidia la energía por lo que se buscará un punto de equilibrio.

“A la secretaría de Energía no hay que neuquinizarla sino federalizarla, descentralizarla o una visión menos contaminada del smog del Obelisco, con una visión más real de lo que pasa”, definió.

Recordó que así cuando impulsó la ordenanza contra el humo de tabaco cuando el que fumaba era bien considerado “hoy se lo discrimina”, por lo que “en 20 años que el que consuma energía de hidrocarburos en exceso lo van a mirar mal, el mundo va a ese lado”.