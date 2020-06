Petroleros realiza mini paros en las firmas que no pagaron los sueldos

La mayoría de las empresas del sector abonó ayer los salarios pero no todas.

El sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa salió hoy en masa en recorrer los principales yacimientos de la zona y las empresas de servicios, en donde realizan “mini” paros de tres a cuatro horas cuando se detectan irregularidades.

Así lo confirmó el secretario general del gremio, Guillermo Pereyra, quien explicó que “estamos con una jornada muy movida, se han parado varias empresas y estamos viendo el tema de la seguridad de los caminos y de las guardias mínimas además del pago de los salarios”.

Desde el gremio se había dado un ultimátum a las firmas del sector para que abonen los sueldos hasta ayer a las 20. Según detalló Pereyra a Energía On “la mayoría de las empresas pagaron, muchas lo hicieron ayer y en las que no se están tomando medidas”.

El dirigente aseguró que “hoy tenemos unos 120 a 130 compañeros que todavía no cobraron los sueldos, pero también estamos viendo que hayan liquidado bien”.

Las medidas de fuerza no son generales, sino que se da sólo en aquellas empresas en las que se detecte algún inconveniente ya sea con el pago de salarios, el mantenimiento de instalaciones y caminos y los diagramas de trabajo.

“El tema del estado de los caminos es serio porque los caminos que dependen de YPF están prácticamente abandonados, y eso es un peligro para la seguridad de los compañeros”, indicó Pereyra y detalló que “estamos intimando a la empresa para que los arregle”.

La falta de mantenimiento de caminos e instalaciones se debe a la extensión de las guardias mínimas que se instrumentaron con el inicio de la cuarentena, el pasado 20 de marzo, pero que siguen en esa situación en la mayoría de las empresas.

Es por esto que desde el gremio se plantearon dos reclamos. “En el caso de las empresas que justifiquen que necesitan seguir con guardias mínimas les pedimos que hagan una rotación de los equipos, que no carguen siempre a un sector y tengan al resto en la casa”, indicó Pereyra.

En tanto que el reclamo es diferente en el caso de los yacimientos de gas. “La producción gasífera se encuentra trabajando prácticamente a pleno, por lo que tendrían que estar trabajando todos los compañeros pero muchas empresas siguen con guardias mínimas y es un recargo en el trabajo de los compañeros”, detalló.

Pereyra advirtió que “no es un plan de lucha fuerte, sino que estamos tratando de arreglar con las empresas porque la situación es real y la comprendemos. Pero algunas contratistas se aprovecharon de decir que YPF no les pagaba, ahora YPF pagó y no corrigieron o no pagaron los salarios”.

Las visitas del sindicato a los yacimientos y empresas se extenderán en los siguientes días y según advirtió Pereyra “hasta tanto resuelvan los problemas puede ser que hagamos un paro de unas horas a la mañana y si la empresa no atiende el reclamo volvamos a la tarde y hagamos otro paro”.

A pesar de la reactivación de la demanda de gas por la llegada del frío y del incremento del consumo de combustibles, Pereyra advirtió que “todavía seguimos teniendo cerca de 17.000 trabajadores en sus casas”, suspendidos desde el inicio de la cuarentena y las guardias mínimas.