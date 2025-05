Atacaron a balazos la sede del sindicato petrolero en Cutral Co: no hubo heridos

Un nuevo ataque con arma de fuego se registró hoy hacia el frente de la sede que el sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa tiene en Cutral Co. Las marcas de los disparos quedaron en la pared y a esa hora ya no había atención al público. A pesar de haber personas en el interior, no hubo lesionados. Un hecho similar ocurrió en junio del año pasado con la misma modalidad.

Alrededor de las 13 de hoy, se produjo una balacera hacia la sede que el gremio petrolero tiene en la calle Santa Cruz, entre Yrigoyen y Perito Moreno, en la zona céntrica de Cutral Co. Una persona, a bordo de una motocicleta del tipo enduro, de color negro efectuó disparos contra el domicilio en cuestión.

A través de un aviso al Comando Radioeléctrico, los uniformados supieron de lo ocurrido y se acercaron al lugar. «Era un masculino que iba en moto, según nos informó el personal de guardia que estaba en la planta baja», informó a este medio el comisario inspector, Walter Troncoso.

En principio, se levantaron como mínimo cinco vainas servidas. Sin embargo, no se descarta que haya más en las inmediaciones. Del peritaje posterior se establecerá qué tipo de calibre se utilizó para el ataque.

En el edificio no había en ese momento atención al público que ya había concluido. En cambio, si había personal y algunos delegados en la planta alta y otro personal. Por fortuna ninguna persona resultó lesionada. La fiscalía única comenzó con la investigación para reunir los datos suficientes y el relevamiento de las cámaras que permitan esclarecer el ilícito.

De las consultas preliminares recabadas no se tuvieron intimidaciones previas o algún tipo de situación conflictiva previa.

Un ataque similar en 2024

En junio del año pasado, una situación casi idéntica se produjo en el mismo edificio. En aquella ocasión, una persona que se desplazaba en moto descerrajó varios disparos. Algunos alcanzaron los vidrios de la planta alta y dañaron las instalaciones. De casualidad no hubo heridos porque había gente reunida en ese espacio.

De aquel episodio no se obtuvieron datos que permitieran dar con el o los autores porque se mencionó que la persona iba acompañada por otro hombre. El horario también fue similar y, a pesar de que era cerca de las 13, no había muchas personas que pasaban por el lugar en ese momento