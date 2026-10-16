Detuvieron al padre de Agostina Páez, la abogada acusada racismo en Brasil: lo acusan de robar en un local

El padre de Agostina Páez, la abogada que estuvo detenida en Brasil acusada de racismo, fue arrestado por un presunto robo en Santiago del Estero.

Mariano Páez, el padre de la abogada santiagueña que estuvo presa en Brasil acusada de racismo, fue detenido por un presunto hurto en un local comercial de la ciudad de Las Termas de Río Hondo. La medida fue dispuesta por la Justicia de Santiago del Estero a raíz de la investigación por el hecho delictivo.

Según pudo saber TN, Páez permanece alojado en una comisaría de la capital provincial. El empresario del transporte santiagueño suma así un nuevo expediente judicial, ya que previamente estuvo detenido a raíz de una denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Estefanía Budán, quien lo había acusado por agresiones y amenazas.

A principios de este año, Páez quedó envuelto en otra controversia a partir de la difusión de un video que lo mostró realizando movimientos ofensivos e imitando los sonidos de un mono en un bar de Santiago del Estero. Aquella escena generó repudio debido a que reprodujo una conducta similar a la que motivó la causa judicial contra su hija.

El caso de Agostina Páez, de 29 años, cobró repercusión tras ser denunciada por injuria racial luego de un episodio ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro. Según la acusación de la Justicia brasileña, la abogada insultó a empleados del local y realizó gestos racistas durante una discusión por el pago de la cuenta.

En el marco de ese proceso, las autoridades de Brasil le retuvieron el pasaporte, le colocaron una tobillera electrónica y en febrero dictaron su prisión preventiva, medida que posteriormente fue revocada. Tras cumplir más de dos meses de prisión domiciliaria, la mujer regresó a la Argentina el 1° de abril luego de pagar una fianza de 97.000 reales, una cifra equivalente a unos US$18.000. Para mantener el beneficio, fijó domicilio y debe estar en contacto permanente con los tribunales del país vecino, donde aún no hay una sentencia definitiva.