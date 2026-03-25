La abogada argentina detenida por racismo deberá seguir en Brasil por un cambio de decisión del juez

Un giro inesperado en la causa que involucra a la abogada argentina Agostina Páez generó malestar en su entorno. El mismo juez que había dado señales para autorizar su regreso a la Argentina, ahora resolvió que deberá permanecer en Río de Janeiro hasta que se emita el fallo definitivo, lo que podría demorar entre 15 y 20 días.

La decisión sorprendió a la defensa, ya que tanto la Fiscalía como la querella habían coincidido en permitir el regreso de la joven tras cumplir con ciertas condiciones.

Cambio de postura y malestar

Según publicó el medo Infobae, el magistrado había avalado inicialmente el pedido de la acusación para que Páez volviera a su país lo antes posible. Sin embargo, en las últimas horas modificó su postura y rechazó la revocación de las medidas cautelares.

La decisión generó indignación en el entorno de la acusada, que no esperaba un cambio de criterio luego de la audiencia clave realizada este martes.

La reacción de la defensa

Ante este escenario, la abogada Carla Junqueira anunció que presentará un hábeas corpus para intentar revertir la medida. Además, adelantó que acelerarán la presentación de los alegatos finales para acortar los tiempos de espera.

“Nunca en mi vida vi una decisión en contra de lo que pide la propia acusación”, cuestionó la letrada, visiblemente molesta por la resolución judicial.

Un caso que parecía encaminado

Durante la audiencia, el panorama para Páez había mejorado considerablemente. La causa, en la que está acusada de injuria racial, tuvo un cambio clave: de tres denuncias iniciales —que implicaban una posible pena de hasta 15 años de prisión— se pasó a una única imputación bajo la figura de delito continuado.

Esto redujo significativamente la expectativa de pena a un mínimo de dos años, con la posibilidad de ser reemplazada por tareas comunitarias y una compensación económica a las víctimas.

Además, tanto la Fiscalía como la querella no se opusieron a que la joven regresara a Santiago del Estero para cumplir con esas condiciones.

Incertidumbre a la espera del fallo

Pese a ese escenario favorable, la nueva resolución obliga a Páez a continuar en Brasil hasta que se dicte sentencia. Mientras tanto, su defensa busca revertir la medida y acelerar los tiempos judiciales para evitar una permanencia prolongada fuera del país.