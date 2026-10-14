Dos persecuciones en la costa de Río Negro terminaron con dos hombres detenidos y dos adolescentes demorados

Dos persecuciones policiales durante la madrugada en la costa de Río Negro terminaron con dos hombres detenidos en El Cóndor y dos adolescentes demorados en Las Grutas. Los procedimientos se iniciaron a partir de alertas al 911 RN Emergencias. En uno se recuperaron 13 gorras sustraídas de un comercio y en el otro se secuestraron un vehículo y cuchillos.

En El Cóndor, dos hombres fueron interceptados después de abandonar un Renault 9 oscuro e intentar escapar a pie por la Ruta Provincial 1. En Las Grutas, dos adolescentes huyeron por la costanera y la playa luego de que la Policía los sorprendiera cerca de un local de la galería Casa Blanca, en la tercera bajada.

El Cóndor: abandonaron el auto y escaparon a pie

El primer procedimiento comenzó cerca de la medianoche, cuando un vecino alertó al 911 por un Renault 9 oscuro que circulaba por la calle 160. A partir del aviso, un móvil policial inició recorridas para ubicarlo.

La persecución llegó hasta el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 1. Allí, el auto ingresó a una chacra particular y detuvo la marcha. Sus dos ocupantes descendieron y escaparon en distintas direcciones, pero fueron interceptados con la colaboración de efectivos de la Comisaría 30° y de la Brigada Rural.

Durante la huida, los sospechosos arrojaron elementos sobre la calzada para obstaculizar el seguimiento policial. Por disposición del fiscal de turno, ambos quedaron detenidos por “resistencia a la autoridad”.

En el lugar intervino el Gabinete de Criminalística para realizar las diligencias y avanzar con el secuestro del vehículo y de los cuchillos. También estaba prevista la intervención del Departamento de Sustracción de Automotores para requisar el rodado.

Minutos después, personal sanitario examinó a uno de los detenidos ante la presunción policial de que podía encontrarse bajo los efectos de estupefacientes. A las 2.14, ambos fueron trasladados a los calabozos de la Comisaría 1°.

Las Grutas: huyeron por la costanera y la playa

El segundo operativo se desarrolló alrededor de las 4.40, tras una alerta del 911 por la presencia de dos jóvenes en el paseo comercial de la peatonal Viedma. Efectivos de la Comisaría 29° se dirigieron al lugar y escucharon el estallido de un vidrio.

Los policías observaron a los adolescentes con elementos que pertenecerían al local comercial número 16 de la galería Casa Blanca. Al advertir la presencia de los uniformados, ambos escaparon por la costanera en dirección a la segunda bajada y luego descendieron hacia la playa.

La persecución continuó por distintos sectores del balneario. Finalmente, los efectivos lograron interceptarlos en dos puntos: uno cerca de la segunda bajada y el otro en dirección a la primera.

Durante la fuga, uno de los adolescentes arrojó parte de los elementos que llevaba. La Policía recuperó 13 gorras tipo visera, de distintos colores y marcas, que quedaron a disposición de la Justicia.

Intervención de la Justicia y organismos de protección

Tras las interceptaciones, el fiscal de turno dispuso la demora de ambos adolescentes, la notificación a la Defensoría de Menores y la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

En El Cóndor, la investigación quedó vinculada a la resistencia a la autoridad y a las diligencias sobre el vehículo y los cuchillos secuestrados. En Las Grutas, las actuaciones se centraron en el robo en el comercio y en los elementos recuperados durante la persecución. Intervino la Fiscalía de turno.