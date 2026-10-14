Investigan amenazas e incendio en Huergo: detuvieron a dos hombres y secuestraron armas en Mainqué

Los elementos incautados durante los procedimientos incluyen dos revólveres, cartuchos y distintos objetos recuperados en las viviendas.

Dos hombres fueron detenidos en Mainqué tras tres allanamientos vinculados a una investigación por amenazas agravadas, daños por incendio y robo denunciados en Ingeniero Huergo. Durante los procedimientos, la Policía de Río Negro secuestró dos revólveres, 66 municiones y distintos elementos que podrían aportar información a la causa.

El operativo se realizó con la participación de efectivos de la comisaría 16 de Ingeniero Huergo, la subcomisaría 66° de Mainqué, el grupo especial COER, la Brigada Rural zona II y el Gabinete de Criminalística.

La denuncia que originó la investigación

La causa comenzó el lunes 12 de octubre, cuando un vecino de Ingeniero Huergo denunció que había sido amenazado por dos hombres. Según su relato, uno de ellos portaba un revólver y ambos intentaron ingresar por la fuerza a su vivienda.

Después de ese episodio se produjo un incendio que afectó la propiedad y un vehículo estacionado en el exterior. A partir de la denuncia, el trabajo policial permitió reunir elementos para avanzar con las medidas judiciales.

Los allanamientos se concretaron en distintos sectores de Mainqué: dos en el barrio Santa Lucía y uno en una chacra. Durante las inspecciones, los efectivos localizaron armas, municiones y otros objetos de interés para la investigación.

Qué encontraron en los domicilios

En una de las viviendas, la Policía secuestró un revólver calibre 22, una caja con 46 cartuchos y tres boinas rojas. En otro domicilio, el Gabinete de Criminalística incautó un revólver calibre 32 y 20 municiones, algunas con señales de percusión fallida.

También fueron recuperadas prendas de vestir, dos bombas centrífugas de agua y un reflector LED. Estos elementos quedaron vinculados a las actuaciones para determinar su posible relación con los hechos denunciados.

Durante uno de los procedimientos, uno de los investigados intentó escapar por la ventana de una habitación. Sin embargo, los efectivos lograron interceptarlo y reducirlo antes de que pudiera huir.

El tercer allanamiento, realizado en una chacra de la zona, no arrojó resultados positivos.

Los dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia

Como resultado del despliegue policial, ambos hombres fueron detenidos y trasladados a la comisaría 16 de Ingeniero Huergo, donde permanecen a disposición de la Justicia.

La investigación busca esclarecer las amenazas denunciadas, el incendio que afectó la vivienda y el vehículo, y el presunto robo. El material secuestrado durante las diligencias quedó incorporado a las actuaciones.