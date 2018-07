Familiares del doble femicidio de Las Ovejas piden asistencia psicológica

A cuatro meses y medio del doble femicidio de Carina Apablaza (31) y su hija Valentina (9), sus familiares reclaman por la falta de asistencia psicológica comprometida, entre otras acciones, por el gobierno provincial. Se le suma a esta situación que de las tres acompañantes que se había dispuesto para su madre, sólo queda una porque las otras dos se retiraron al cumplir los tres meses.

Miguel Apablaza, uno de los hermanos de Carina se quejó porque, a pesar de los compromisos de acompañamiento y asistencia del gobierno provincial, tienen inconvenientes para recibir la asistencia psicológica y de las acompañantes para su madre.

Martina es la mamá de Carina y abuela de Valentina, quien vivía con ellas en Las Ovejas y que cuando ocurrió el doble femicidio debió mudarse e instalarse nuevamente en Cutral Co.

De los tres encuentros que mantuvieron los familiares con el gobernador Omar Gutiérrez, surgieron los compromisos de asistencia. Uno de ellos, el de la vivienda propia para la mamá de las víctimas del doble femicidio. Este punto, está encaminado porque se les otorgó el terreno y la construcción tiene un 60 % de avance, según explicó Miguel. Si existe un atraso, obedece a las razones climáticas.

En cambio, contó que no cuentan con la ayuda psicológica y psiquiátrica comprometida.

“El compromiso era tener psicológico y psiquiatra que hasta el día de hoy no tenemos. Lo estamos necesitando, mi madre, no se encuentra bien, está medicada. Somos dos hermanos y mi señora que estamos encargándonos de ella”, describió Miguel, quien relató también que debió reincorporarse a su trabajo porque si no, lo perdía. “Hay noches que no duermo, nos está costando salir de esta situación”, ejemplifica.

El tema debía resolverse en el servicio de Salud Mental del hospital de Complejidad Media. Esto ya se lo expresamos al ministro (de Salud) y al gobernador (Omar) Gutiérrez”, aseveró Apablaza.

No lograron tener asistencia porque el primer turno que les dieron, debieron viajar a Chos Malal y posteriormente su mamá, no logró levantarse y permanecía en cama. “Después de eso, la psicóloga nos negó la atención y es la que maneja los turnos en el hospital. De ella depende que nos deriven a la psiquiatra. Ya nos dijo que no nos va a atender”, explican.

Ante esta situación es que debieron acudir a recibir al servicio privado, aunque la escasez de profesionales y turnos también complican el panorama.

Otro punto es el de las acompañantes para la mamá de Carina. Las tres personas dependen de Desarrollo Social que provincia tiene en Plaza Huincul. Sin embargo, sólo continúa una. Las otras dos personas, dijeron que la asistencia era “sólo por tres meses cuando el gobernador Gutiérrez nos dijo que sería hasta que fuera necesario, sin poner un límite de tiempo”.