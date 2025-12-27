El último sábado del 2025 se despide con calor en el Alto Valle: máximas que superan los 30°C y ¿qué pasa con el viento?

Llegamos al último sábado del 2025 y el clima se despide con temperaturas ideales para disfrutar al aire libre. Después del temporal de viento registrado el viernes, se espera que esta jornada sea mucho más tranquila con máximas de 30°C y ráfagas leves.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El pronóstico compartido por el Servicio Meteorológico Nacional informó que este 27 de diciembre se prevé un día mucho más calmo que el día previo donde, debido a una alerta amarilla, se registró un viento con ráfagas que alcanzó los 100 km/h.

Según el informe, el día comenzará con una temperatura mínima de 18°C. Durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 32°C, bajo un cielo que se presentará parcialmente despejado. En tanto hacia la noche se espera que la sensación térmica descienda pero hasta mantenerse en los 27°C.

Sin embargo lo que más preocupa es el viento y el organismo señaló que si bien se va a sentir su presencia, este no causará mayores complicaciones. El viento soplará con velocidades de entre 32 y 41 km/h; y las ráfagas podrían alcanzar picos de hasta 50 km/h.