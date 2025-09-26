La Policía Federal fue «blanco de un ataque internacional» promocionar una criptomoneda: hackearon la cuenta de X

El minado de criptomonedas es una alternativa para el gas de Vaca Muerta, pero ese gas ya tiene dueño y no es la Nación.

La cuenta oficial en la red social X de la Policía Federal Argentina (PFA) fue hackeada este viernes y utilizada para difundir publicaciones que promocionaban una criptomoneda. La fuerza aclaró que ya recuperó el control total de la cuenta tras aplicar de inmediato los protocolos de seguridad informática.

El ataque a la Policía Federal buscaba difundir una criptomoneda

Durante el hackeo, se difundieron posteos que decían: “Policía Federal Argentina Х Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”. Se trataba de una supuesta moneda virtual identificada como $MIRA, promocionada como evento de recompensas.

En pocos minutos, el área técnica de la PFA intervino para detener la acción, borrar los mensajes indebidos y restablecer el control de la cuenta oficial.

Las autoridades señalaron que el caso fue judicializado y que ya se desplegaron las medidas necesarias para identificar a los responsables del ataque cibernético. La fuerza informó que trabaja en coordinación con especialistas para garantizar que la administración de la cuenta vuelva a operar con normalidad.

La Policía Federal emitió un comunicado tras recuperar la cuenta de X

En un comunicado oficial, la PFA explicó que la cuenta “fue blanco de un ataque informático internacional cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”.

El texto también destacó que “gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial”.

La institución remarcó que todas las comunicaciones emitidas desde el momento de la recuperación corresponden a la administración legítima de la fuerza. Asimismo, reiteró que se desplegarán acciones judiciales para sancionar a quienes resulten responsables del ataque informático.

En el mensaje difundido, la Policía Federal Argentina reafirmó su “compromiso con la seguridad de la información y la transparencia”. La fuerza también pidió a los usuarios de X que tengan en cuenta que las publicaciones que circularon durante el hackeo no tienen validez oficial.

Además, insistió en que “todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales”.