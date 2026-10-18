Lo sorprendieron cuando intentaba abrir un auto en Allen y descubrieron que era buscado desde Tucumán

El procedimiento se desarrolló en la zona de Brown y Mariani, con intervención de efectivos de la Unidad Sexta. Foto Archivo.

Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada del domingo en Allen cuando intentaba abrir un vehículo estacionado en la vía pública. Al identificarlo, efectivos policiales descubrieron que había proporcionado datos falsos y que tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo en Tucumán.

El procedimiento se realizó en calle Brown, casi Mariani, luego de una alerta que movilizó a personal de la Comisaría 6°. Cuando advirtió la presencia policial, el hombre intentó ocultarse debajo del automóvil, pero fue interceptado.

Intentó esconderse debajo del vehículo

Tras la intervención, la Fiscalía dispuso su detención por tentativa de hurto y solicitó la participación del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Durante las tareas de identificación, los efectivos establecieron que el hombre había brindado datos falsos. Luego constataron que registraba un pedido de captura vigente desde el 15 de octubre, emitido en el marco de una investigación por robo en la provincia de Tucumán.

El hombre permaneció alojado en la comisaría 6 de Allen, a disposición de la Justicia.