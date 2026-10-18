Un control a una pareja en moto terminó con el secuestro de 291 gramos de cocaína en Cipolletti y un detenido

Un joven de 19 años quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal después de que la Policía encontrara 291 gramos de cocaína ocultos en sus genitales durante un cacheo en Cipolletti. El hallazgo se produjo luego de que efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) trasladaran a una pareja a una dependencia policial para completar un procedimiento de identificación.

La intervención comenzó en inmediaciones de las calles Esmeralda y Ecuador, en el sector de estacionamiento de una estación de servicio. Allí, los uniformados observaron a una mujer y un joven que circulaban en una moto negra de 110 centímetros cúbicos y decidieron identificarlos.

El procedimiento comenzó con un control en la calle

Durante el primer contacto, la mujer, de 21 años, se negó a proporcionar sus datos personales y se alejó caminando. Los efectivos la interceptaron a pocos metros. El joven, por su parte, no contaba con documentación que permitiera acreditar su identidad.

Ante esa situación, intervino personal de la comisaría 24, que trasladó a ambos a la unidad para completar las actuaciones. En paralelo, agentes de Tránsito municipal secuestraron la moto Yamaha Crypton en la que se movilizaban, debido a la falta de documentación.

El procedimiento tomó otro rumbo cuando los efectivos realizaron el cacheo correspondiente dentro de la dependencia policial. Durante la revisión, encontraron un envoltorio de nailon negro oculto en los genitales del joven, que contenía una sustancia blanca.

El narcotest confirmó que era cocaína

Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal, que dispuso la participación del área de Toxicomanía para analizar el contenido del envoltorio.

El personal especializado realizó un narcotest que dio resultado positivo para cocaína. Luego, el pesaje determinó que la sustancia alcanzaba los 291 gramos, por lo que se dispuso su secuestro.

A partir de ese resultado, el joven quedó detenido e imputado por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes. La causa quedó bajo intervención de la Justicia Federal.

El procedimiento se había iniciado por una identificación policial y derivó en el secuestro de la droga, mientras que la motocicleta quedó retenida por la falta de documentación. La información difundida no precisó si la mujer que acompañaba al joven quedó vinculada a la investigación por estupefacientes.