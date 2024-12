Nuevo caso de robo de identidad a un niño en Neuquén: «se llevaron a una nena a Brasil»

Todavía resonando a nivel nacional el caso de Yanina Magnago, una vecina de Neuquén que denuncio la utilización de la identidad de su pequeño hijo, para sacar del país a otro menor, este jueves se conoció otra situación similar, también con una familia neuquina.

Eva Luna, una mamá de una nena de 4 años, denunció en los medios que sufrió la misma situación que Yanina. Su caso es similar, incluso en la forma en la que fue anoticiada de la irregularidad.

«Fui a la ANSES a hacer un reclamo y también me dijeron que mi hija no estaba en el país, por eso no podía cobrar mi asignación», detalló la mujer.

«El trámite fue a fines de octubre y el descargado ya lo hice en noviembre», confirmó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Según explicó, desde la entidad nacional le preguntaron si su pareja se había llevado a la hija en común. Algo que fue negado en el momento por Eva. «Me consultaron si se habían llevado el DNI de mi nena, pero eso nunca pasó, lo tengo siempre», remarcó.

Eva confesó que dio a conocer su situación a raíz de la denuncia que realzó Yanina y que si bien su caso es de unos meses atrás, también expondría la irregularidad en la justicia.

«En ANSES me dijeron que vaya a Migraciones, allí me hicieron hacer una nota y me entregaron un informe que decía que mi hija había salido del país por Paso de Los Libres (Corrientes) hacia Brasil», recordó Eva. En el caso de Yanina, el paso del niño había sido hacia Paraguay desde Formosa.

Documental a la que accedió este medio da cuenta que el paso de la niña hacia Brasil fue el 20 de abril de este año a las 14:42. En tanto que el niño que cruzó a Paraguay con los datos del hijo de Yanina, lo hizo el 19 de enero.

La situación desnuda la facilidad con la que se utilizó los datos personales de menores de edad de Neuquén.

Este diario confirmó además que ya existe una investigación federal por el primer hecho y que se están concretando revisiones en los registros para identificar a los supuestos menores que salieron de Argentina con identidad sustraída.

El caso cero en Neuquén

Yanina Magnago dialogó este miércoles con Diario RÍO NEGRO y relató la génesis del hecho. “El viernes 6 fui a hacer un reclamo a la ANSES, ya que no cobré la asignación universal por mi hijo correspondiente al último mes”, detalló y agregó que fue en ese momento en el que desde la institución le confirmaron que “su hijo no estaba en el país y que por esa razón había perdido el beneficio”.

“En Migraciones me detallaron que un niño con el documento de identidad de mi hijo había salido de Formosa a Paraguay en enero”, explicó.

La denuncia fue recepcionada por el área inicial de la unidad fiscal federal de Neuquén, a cargo de Rafael Vehils Ruiz. También trabajó Atención a la Víctima.