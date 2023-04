Recuperaron un auto robado en Cipolletti

Este sábado durante la tarde, efectivos de la unidad 32 recuperaron un vehículo que había sido robado en marzo en Cipolletti. El hecho había sido registrado a fin de mes en 25 de mayo al 600. Es el segundo auto recuperado en la semana, el caso anterior fue el de una Renault Captur que había sido robada de un departamento en el barrio 12 de septiembre.

Según explicó el personal de la unidad 32, se encontraban realizando tareas de prevención cuando recuperaron un auto marca Volkswagen Fox.

El hecho ocurrió en cercanías del barrio de las 200 viviendas. El vehículo se encontraba estacionado al momento de su secuestro.

En el informe policial detallaron que la patente que portaba el vehículo, no coincidía con el denunciado. «Lo particular del rodado observado por el personal era que la patente no coincidía con el denunciado, no obstante se detienen y comienzan a observarlo mas de cerca ya que el mismo estaba sin ocupantes«, explicaron.

El secuestro se dio a partir de la detección en el grabado de los cristales, el cual no coincidía con la patente colocada sino que era el vehículo denunciado.

Por lo que el personal realizó el procedimiento, y en forma inmediata la fiscalía dispuso el reconocimiento y entrega del auto al damnificado.