Un hombre de Cutral Co murió calcinado en un incidente vial cerca de Picún Leufú

Un hombre oriundo de Cutral Co murió calcinado esta madrugada en la Ruta provincial 17, a pocos kilómetros de Picún Leufú. El vecino de unos 67 años regresaba hacia Cutral Co y por causas que se desconocen y ahora investigan chocó contra el guardarrail y quedó en la banquina. El auto se incendió y el hombre no logró salir.

De acuerdo a lo que informó el comisario Héctor Pérez, subjefe de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co, el incidente vial ocurrió en la vía provincial donde hay una subida. «En el sector está el guardarrail destrozado», dijo el comisario.

Luego se encontraron con el auto, un Renault 19 que quedó totalmente incendiado. «Estaba en la banquina y era el único ocupante», subrayó.

Para avanzar en la investigación, la fiscalía de turno quedó a cargo de la causa. De los primeros datos se pudo recabar que esta persona estaba en Picún Leufú donde compartía una reunión y por razones que ahora se desconocen resolvió regresar de madrugada.

No se descarta que haya existido consumo de alcohol y se haya producido una discusión, por lo que decidió regresar. De todos modos eso se sabrá con el correr de las horas.