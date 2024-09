Acceso a la Información Pública: Guillermo Francos admitió en Diputados que analizan cambios en el DNU

El jefe Gabinete, Guillermo Francos, reveló que podría haber modificaciones en el decreto de Javier Milei que modifica la ley de Acceso a la Información Pública. En las últimas horas hubo una ola de repudios.

En medio de su intervención en Diputados, durante su primer informe de gestión, el funcionario dijo que existe la posibilidad de que se modifique el controvertido DNU.

«Voy a dar una respuesta general. Como ustedes comprenderán, no hay ninguna intención del Gobierno de limitar el acceso a la información pública. Hemos recibido el récord de preguntas para esta Cámara, que fueron 3500 resumidas en 2500 respuestas», aseguró.

Y seguidamente, aclaró: «No fue la intención de limitar el acceso. Se hicieron consultas y no nos pareció que hubiera una violación a ese derecho. No sé si derogarlo, pero sí de ordenar el acceso«.

En medio de su exposición, Francos también posteó en sus redes sociales: «Los problemas de la pobreza, de la falta de empleo, de obra pública e infraestructura no se solucionan creando artificialmente medios de pago o dinero o deuda, sino que se solucionan haciendo crecer la economía», escribió.

En el recinto, la diputada radical Karina Banfi cuestionó duramente la restricción y exigió la derogación de la normativo. “Dicen que preguntan mucho los ciudadanos. Ejercemos el derecho humano a preguntar. Es un derecho revolucionario para saber qué se hace con el dinero de nuestros impuestos«, expresó.

Asimismo, profundizó: «Dicen que se hizo la resolución porque había algunas preguntas sobre la intimidad del Presidente. Está resuelto en la propia ley: el funcionario dice que no va a responder porque es de su intimidad y listo. Se terminó la discusión, lo que nunca puede hacer el Estado es decirnos qué se puede preguntar o qué cosas no. El problema no es la intimidad de los perros o de Olivos».

Ante los cuestionamientos, de los que también se hizo eco el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, el jefe de Gabinete, dijo que existe la posibilidad de que se modifique el decreto.

Acceso a la Información Pública: rechazo al DNU de Javier Milei

Decenas de organizaciones firmaron un documento rechazando estas restricciones en el Acceso a la Información Pública.

“Un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016”, expresó el comunicado conjunto que difundió, entre otros organismos, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

En el documento señalaron que “las excepciones establecidas por la Ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional”.

“El decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección”, mencionaron.

Según las organizaciones “el decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado”.

“Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública”, finalizaron.

El documento está firmado por las siguientes orgazaciones: Acción Colectiva – ACIJ – Alianza Regional por la Libre Expresión e Información – Amnistía Internacional- Andhes – Anima Chicos – ARPIAS (Salta) – Asuntos del Sur – CADE – CAIP – Campaña por el Aborto (Salta) – CAREF – Carrera Comunicación (UBA) – CECIM (La Plata) – CEG (La Plata) – CELS – CEPPAS – CIDC – CIPCE – CIPPEC – Clínica Jurídica de Acceso a la Información (UNLP) – Comunicación para la Igualdad – Conciencia – Consciente Colectivo – Democracia en Red – DEMOS – Directorio Legislativo – ELA – Escuela de Fiscales – FADECCOS – FARN – FATPREN – FEC – Festival Cine a la Vista – FIC – FOCIS (Salta) – FOPEA – F. para el Desarrollo Humano Integral – FUNDAR – FUNDEPS – Gestión Nativa – Hora de Obrar – Huésped – ILSED – Incidencia Feminista – INECIP – Khuyay – La Casa del Encuentro – La Fuerza de las Mujeres – Minka Digital – Mujeres en Igualdad – Mujeres por la Igualdad de Oportunidades – Mundosur – Nuestra Mendoza – Obs. de Just. Sanitaria y Climática Latam. – Patagonias.org – Periodistas Argentinas – Poder Ciudadano – RAAC – Red Ciudadana Nuestra Córdoba – REDCOM – Red Par – Red Ruido – RIPVGAR – Salta Transparente – SES – Sipreba – Unión Inquilinxs (Salta) – Vía Libre y Xumek.