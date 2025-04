Abrazado a sus hijos: el tierno festejo de Lionel Messi en la victoria del Inter Miami en la Concachampions

Lionel Messi fue clave en la remontada del Inter Miami ante el LAFC para clasificar a las semifinales de la Concachampions, tras un 3-1, en el Chase Stadium. Sin embargo, el momento que cobró más relevancia fue después de uno de sus goles, cuando La Pulga celebró abrazado a sus hijos.

Las Garzas llegaron a la revancha con la serie en contra tras un 1-0 sufrido en Los Ángeles. El desafío no era fácil: necesitaban anotar al menos tres goles para avanzar, dado que los tantos de visitante tienen valor extra en esta competencia. Con un rival como el LAFC, plagado de figuras, la tarea parecía difícil, pero Messi guió a su equipo a la victoria.

Finalmente el equipo de Florida ganó 3-1 y dos goles fueron del astro rosarino, sin embargo, el momento que se hizo viral fue el festejo de Messi con sus tres hijos que lo observaban desde la tribuna. Tras marcar el penal, el 10 argentino corrió hacia la tribuna y en las imágenes se vio cómo el jugador no solo saludaba al público, sino que chocó las manos con los niños presentes y abrazó a sus niños.

