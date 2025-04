Un expiloto destrozó a Jack Doohan y aseguró que Franco Colapinto le sacaría el asiento: «Es vergonzoso»

La desastrosa presentación de Jack Doohan en el Gran Premio de Japón hizo crecer las expectativas de que Franco Colapinto lo reemplace en Alpine. El desempeño del australiano está en el ojo de la tormenta y ahora un expiloto apuntó por su participación en la Fórmula 1.

Con cada vez menos chances en la Máxima, el australiano deberá mejorar su rendimiento para mantener el lugar en la escudería francesa, mientras Franco Colapinto está expectante ante una oportunidad.

En la previa del Gran Premio de Bahréin, el expiloto Johnny Herbert apuntó contra el australiano: «Fue muy vergonzoso cuando descubrimos que Jack Doohan no había pulsado el botón del DRS. Eso debería ser algo automático para un piloto«.

En ese sentido, el excorredor explicó en diálogo con Sambaslots esta función: «La forma en que funciona el DRS es que cuando se activa, si rompes, se cierra automáticamente. Si entras en una curva rápida como hizo él en la primera curva, no es a fondo, pero no frenas, debes cerrarlo manualmente«.

Un expiloto aseguró que Franco Colapinto podría quitarle el lugar a Jack Doohan

El expiloto británico, que corrió en 60 grandes premios entre 1989 y 2000, criticó sin filtro a Doohan por su manejo en Suzuka: «no pulsó el botón y es un error ridículamente tonto de alguien que debería saber que si no frena, tiene que cerrarlo porque si no va a acabar en la barrera porque no tiene agarre trasero«.

«Es un accidente vergonzoso porque te hace parecer tonto. No lo ayuda en su situación con todos los rumores con Franco Colapinto y Flavio Briatore. Es una decisión absurda que puede haberle costado su carrera en la Fórmula 1«, sentenció Herbert.