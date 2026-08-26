Proponen sumar actividades al aire libre y de montaña a la Carta Orgánica de Bariloche

Nadadores, parapentistas, escaladores, ciclistas, kayakistas, remadoras, caminantes y aficionados al kitesurf, windsurf y regatas en velero se reunieron para debatir una normativa conjunta para el ordenamiento de estas actividades en la Carta Orgánica de Bariloche, que tendrá este año una actualización.

El Comité Técnico para el Acceso a las Actividades de Montaña (Cotam) llevó a cabo la primera reunión para incluirlas en la Carta Orgánica. En el Aula Magna de la Universidad del Comahue, unas 100 personas referentes de asociaciones, clubes, colectivos y deportistas particulares participaron con el objetivo de conformar una propuesta para dar un marco legal a los deportes y actividades al aire libre en Bariloche.

El Cotam fue creado en diciembre del 2021 por ordenanza del Concejo Deliberante, junto al desarrollo de un registro municipal de sitios de montañismo -que difiere del registro obligatorio de trekking, que aborda los senderos del parque nacional Nahuel Huapi-, para garantizar que las actividades se practiquen de manera segura y respetuosa con el entorno. En esta oportunidad, la propuesta se amplía a actividades lacustres, de escalada en altura, deportes de alto rendimiento y actividades de vuelo, como el parapentismo.

Según la encuesta que realizó el Municipio a unos 10 mil residentes, el 68% practica su actividad deportiva entre dos y tres veces por semana, y el 86% lo hace dentro de las áreas naturales -públicas o privadas- del ejido urbano. A la vez, según el relevamiento que hizo el Comité, el 73% de los sitios de interés para estas actividades está en tierras de dominio privado, y el 65% de las actividades no tiene autorización formal. En la mayoría de los casos “tampoco existe infraestructura anexa, como estacionamiento o baños”, señala el informe.

“Necesitamos marcos jurídicos que reconozcan esas actividades, para disponer de herramientas que nos permitan por ejemplo negociar con los dueños de terrenos privados donde se realizan”, explicó Martin Zarco, representante en el Cotam por parte de la Asociación de Escalada Bariloche (Aebar), que ya cuenta con 250 socios en la ciudad.

El encuentro reunió a un centenar de personas en la Universidad del Comahue. Gentileza

La radicación de sitios de interés para este tipo de actividades en terrenos privados o que pertenecen a instituciones como el Ejército nacional es una de las problemáticas que atraviesan tanto escaladores como parapentistas.

“El mayor temor de los privados es lo legal, respecto del riesgo de estas actividades. Hay un gris que podríamos evitar a través de la legislación, para eximir al privado de la responsabilidad en relación a los accidentes que puedan surgir en estos espacios”, señaló Zarco y afirmó que el primer paso es que se reconozcan y ordenen las actividades, y luego apuntar a que el Municipio de Bariloche adhiera a la Ley nacional de Fomento al Montañismo, a la que la provincia de Río Negro ya se encuentra adherida. Sancionada en 2021, esta normativa establece que las autoridades locales y provinciales deben arbitrar los medios necesarios para garantizar el acceso público a estos espacios naturales.

Según relató el referente de la Cotam, “hay muchos deportes, como el trail running o el trekking, que no están nucleados en una sola asociación, lo que complica más fomentar la realización ordenada y responsable de la actividad”. Un ejemplo de ordenamiento es el desarrollo de sendas diferenciadas para bicicletas y peatones, lo que ocurre en algunos recorridos como el cerro San Martín. “Al no tener un marco jurídico sobre el que basarnos, siempre empezamos de cero con las negociaciones en cada caso particular”, explicó Martín Zarco.

El próximo paso -explicó el referente del comité- es reunirse con referentes de las distintas actividades y conformar una propuesta conjunta para que cuando se elijan los convencionales ya haya un documento consolidado.