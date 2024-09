Aerolíneas Argentinas: Ceriani descartó que sea más competitiva tras su privatización

El ex presidente de Aerolíneas Argentinas Pablo Ceriani afirmó que privatizar la empresa no se volverá más competitiva: «Eso no es verdad«.

Así lo expresó en diálogo con Splendid 990: «El mayor impacto es desconectar a países, todo lo que tenga que ver con despidos. Ya hubo 1500 retiros voluntarios por una falta de actualización salarial. Ya hubo un achicamiento importante. Entre Macri y Milei ya liberaron parte del mercado. Al privatizar no habrá más competencia, eso no es verdad».

«Hay rutas que son rentables y otras que no. Aerolíneas Argentinas (AA) vuela en ambas. Con la privatización, el gobierno lo que está diciendo es ‘vamos a dejar de dar apoyo a las rutas que dan pérdidas'», explicó Ceriani.

Sobre los pilotos, aseguró que «los sueldos de los pilotos son bajos por el retraso que hay». Además, puso en duda que la privatización de la aerolínea pueda realizarse sin la intervención del Congreso.

«Hay una transferencia de activos del Estado que no creo que se pueda hacer sin la intervención del Congreso», señaló.

Aerolíneas Argentinas: el Gobierno de Javier Milei busca acelerar la privatización

El presidente Javier Milei firmará un decreto para facilitar el proceso de privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas. En los argumentos aseguran que buscarán que «opere bajo criterios de eficiencia comercial«.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien planteó que el decreto acelerará el debate para declarar a la empresa estatal «sujeta a privatización».

La decisión llegó luego de que desde la administración libertaria anunciaran negociaciones con compañías de países limítrofes con el objetivo de concesionar los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas.