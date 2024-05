Alberto Fernández cruzó a Milei por la falta de gas: «Otra mentira del Gobierno libertario”

A raíz del faltante de gas que sigue afectando a gran parte del país, el expresidente Alberto Fernández cruzó a Milei y cuestionó al Gobierno en sus redes sociales. «Otra mentira del Gobierno libertario para ocultar su ineptitud”, expresó.

En una nota publicada por este medio ya se había adelantado el panorama al que se iba a adentrar el país por la escases de gas. Una situación que sin dudas, generó más preocupación pese a que se adelantó que se aproximaba una normalización para este jueves.

En este sentido fue que Fernández a través de un largo comunicado compartido en su cuenta de la red social X, apuntó contra el Gobierno de Milei y lo criticó por la situación. “Cuando uno cree que logra el superávit paralizando la obra pública, sólo genera problemas que después son difíciles de resolver. Se trata de funcionarios que, por defender un dogma, manipulan cifras y siempre mienten o cargan en otros sus culpas cuando se revela el desastre que han causado”, sentenció.

«Háganse cargo. Voy a ocuparme de demostrar sus mentiras«, añadió para luego dejar 12 puntos en los que argumentó su crítica. “Los contratos de importación de gas no se disponen ya de un año para otro. La planificación se hace durante los primeros dos meses del año con el análisis de oferta y demanda de gas”, escribió en el primer punto.

Luego sumó: «Históricamente, ante la carencia de energía, Argentina importó a partir de mediados de mayo un buque de GNL cada 3 días en Escobar. El Gobierno libertario decidió postergar esa programación hasta el inicio de junio, contratando solo buques puntuales para el mes de mayo especulando que no los necesitaría”. También apuntó contra el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo y señaló que sus argumentos «se caen frente a la realidad». «Si un buque de Petrobras podía rescatarnos de la situación que hoy vivimos, ¿por qué no previeron que lo íbamos a necesitar hace dos meses como debió haber sido?”, cuestionó Fernández.

Alberto Fernández defendió su gestión, desmintió acusaciones y cuestionó al Gobierno de Milei

En la misma publicación, el exmandatario defendió su gestión e hizo hincapié sobre la creación del Gasoducto Néstor Kirchner. «Nuestra gestión de gobierno no solo terminó el Gasoducto Néstor Kirchner en tiempo récord (hecho que debería agradecer el Gobierno libertario porque hoy es un sostén enorme para la energía del país) sino que cancelamos todas las obligaciones exigibles al momento de dejar la gestión”, resaltó.

A su vez indicó que le resulta «falso afirmar (como lo hacen) que se dejó sin adjudicar el primero de los tres tramos y sin licitar los otros dos de la Reversión del Gasoducto Norte», y agregó: «Durante nuestra gestión se licitaron los tres tramos y se recibieron ofertas para los tres tramos, de los cuales dos fueron adjudicados por el actual gobierno. ¿Tampoco saben lo que ustedes hacen?».

Además, Alberto Fernández aseguró: “Respecto al otro tramo que han mencionado, debo aclarar que estaban dadas las condiciones para adjudicárselo al mismo oferente que resultó ganador de los otros dos tramos”.

“Me permito recordarle al singular funcionario de energía que hoy busca expiar sus culpas, que cuando trabajamos en la transición de gobierno, nuestra gestión le proporcionó borradores de informes técnicos para avanzar en ese sentido y hasta les propusimos que como autoridades salientes podíamos asumir la responsabilidad de la adjudicación, pero no fue aceptado porque no sabían si el Gobierno libertario” continuaría haciendo obra pública”, cuestionó el ex presidente.

En el mismo sentido, argumentó que “vale la pena destacar que la contratista que estaba en condiciones de ser adjudicataria del primer tramo está terminando los dos tramos adjudicados sin haber cobrado un solo certificado de obra. De haber avanzado en la estrategia propuesta por la gestión saliente de ENARSA, la Reversión del Gasoducto Norte hubiera estado operativa a principios de mayo y no habría riesgo de abastecimiento en Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy”.

Entre los últimos puntos de su mensaje, Fernández también sumó un inciso respecto a las deudas y aseguró que «se dejaron canceladas todas las obligaciones vencidas al 10 de diciembre de 2023. Es un error técnico y conceptual considerar la regularización de pagos por $30.000 millones y $47.000 millones (USD 80 millones) como una cifra representativa. Esos certificados estaban en trámite de pago pero no eran obligaciones exigibles. Pagarlos hubiera violado los términos contractuales con vencimientos a 45 días de presentadas las facturas. Estamos hablando de USD 80MM en una obra operativa cuyo vencimiento no era exigible al 10/dic/23».

Finalmente y en un agregado aparte, el expresidente le dejó una serie de preguntas al actual Gobierno y criticó: «El problema central está en lo que creen. Descreen de la obra pública y de desarrollar cualquier acción en favor de mejorar la infraestructura. Sigan así. Como diría Tato Bores ‘vermouth con papas fritas y good show'».