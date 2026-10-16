El acuerdo por el traspaso de las rutas 22 y 151 se firmaría el 29 de octubre

El próximo 29 de octubre sería fecha para que el gobierno de Río Negro firme con Vialidad Nacional el traspaso de las rutas 22 y 151 y que las reparaciones urgentes comenzarán a fines de noviembre. El dato trascendió en la Cumbre Federal de Logística, que se realizó este viernes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

En la cumbre participó el gobernador Alberto Weretilneck junto a su par de Chubut, Ignacio Torres, el Chief of Staff de PAE, Juan Martín Bulgheroni, el Supply Chain Vice President de Tecpetrol, Guillermo Murphy, y el VP Supply Chain de YPF, Walter Actis.

“La crisis de la infraestructura vial y ferroviaria repercute no solo en la vida de la gente, sino también en el desempeño de las economías regionales”, aseguró el gobernador a este medio.

En ese sentido, Weretilneck consideró que la alta participación de los distintos sectores de la sociedad en el acto de logística da cuenta de que se trata de “un problema” que está en “agenda provincial y nacional”.

Uno de los puntos nodales que concernían a Río Negro era el arreglo de las rutas 22 y 151. Para eso, la gestión de Weretilneck demandaba el traspaso de la gestión a la provincia. Tras llegar a un acuerdo semanas atrás, se prevé que el 29 de octubre se ponga la firma definitiva.

Según precisó Weretilneck, este sería el primer paso para luego poder “ir avanzando en otras etapas”. El comienzo de las obras, indicó el gobernador, tendría lugar a fines de noviembre con las “reparaciones urgentes”, para en “marzo o abril” de 2027 recibir el primer financiamiento “grande” de Fonplata.

Para Weretilneck, el hecho de que las provincias se hagan cargo de las rutas es algo que comenzarán a asumir “con mayor naturalidad”, más allá de que su gestión siga siendo potestad del Estado Nacional a través de la recaudación de los impuestos.

Consultado sobre si esto le dará una mayor “autonomía” a las provincias, el mandatario señaló que se trata de un “desafío” porque no todas las rutas son susceptibles de ser financiadas a través de la concesión público-privada. “Iremos viendo a medida que corran los años. El primer desafío es 22 y 151”, puntualizó.

Los dos logros que se trajo Río Negro de la Argentina Week en París

Respecto de su presencia en la Argentina Week de París, Weretilneck remarcó “los dos acuerdos muy trascendentes” que consiguió la provincia en el ámbito empresarial: “Uno es el acuerdo con la Sorbona, que nos va a permitir lo que es el diseño de la conectividad ferroviaria, vial y el diseño urbano de todo el Alto Valle. Y por otro lado, el acuerdo con la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo, que nos va a permitir el tratamiento de los residuos domiciliarios de seis ciudades del Alto Valle de una manera coordinada, eficiente y obviamente con protección ambiental”.

Más temprano, los gobernadores Axel Kicillof, Martín Llaryora, Rogelio Frigerio, Elías Suárez, Carlos Sadir y Marcelo Orrego participaron de distintos paneles donde se destacó la importancia del apoyo del anfitrión de la jornada, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el ámbito de la logística.

En el cierre, los ministros Diego Santilli y Federico Sturzenegger se refirieron a los “nudos” que, desde sus funciones, buscan desatar.

Sturzenegger aseguró que el gobierno de Milei es el “más federal de la historia”, mientras que Santilli resaltó los efectos positivos que la articulación con los gobernadores trajo a la gestión.

Los gobernadores volvieron a dar la nota un día después de la caída de la sesión que pretendía taponar el DNU 70/2023, la medida fundacional del gobierno de Milei. El acto legislativo fue infructuoso por la ausencia de ocho diputados, la misma cantidad de ausencias que tuvo el partido Provincias Unidas que responde a mandatarios regionales.