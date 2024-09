Entre juramentos y entregas de diplomas, el gobernador Alberto Weretilneck puso en funciones a seis funcionarios -tres partícipes del Gabinete- pero, igualmente, la ausencia del nombramiento en Salud se hizo notar en la ceremonia.

En un acto corto, Fabián Gatti juró como titular de Gobierno, Trabajo y Turismo; Federico Lutz al frente de Modernización y Milton Dumrauf como Secretario de Estado de Asuntos Estratégicos y Planificación.

Además, el mandatario formalizó las designaciones de María Julia Mosquera como secretaria Legal y Técnica; de Franco Ávila en la conducción de Cultura, y de Gustavo Glave como subsecretario de Prensa y Medios.

Aún así, la designación en Salud fue el tema recurrente entre la numerosa concurrencia al Salón Gris.

Ese peso, posiblemente, explique también que Weretilneck desistiera de hablar en la ceremonia, ni realizar declaraciones. Se preveía un mensaje donde anunciaría beneficios impositivos y, al final, esa difusión se cumplió con una grabación emitida por las redes sociales, casi simultáneamente con el acto en Casa de Gobierno.

A diez días de la renuncia de Ana Senesi, no hay aún titular de Salud y, para el gobierno, no es fácil admitir la situación. Según lo conocido, los primeros ofrecimientos no fueron aceptados y, en estos momentos, el gobernador parece haberse concentrado más en el análisis más exhaustivo del cuadro de situación de esa cartera ministerial.

El diagnóstico se lo aporta el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, quien quedó a cargo de Salud en el mismo decreto de aceptación de la dimisión de Senesi. Esa revisión y «ordenamiento» es la prioridad autoimpuesta por Weretilneck en la definición del próximo mandamás sanitario. «Alguien como Marcela (Avila) en el Ipross», orientó en la búsqueda y convalidó el accionar de la contadora reginense en la obra social.

La inquietud en Salud, que se acentúan por la crisis y los reclamos hospitalarios, alimenta diferentes versiones, algunas de las más disparatadas y otras con cierta verosimilitud. En esta nómina estaba que Sánchez se haga cargo definitivamente del área sanitaria y que en Hacienda asumiera Alejandro Palmieri. Esta especulación fue recurrente entre los asistentes, pero totalmente negada por los actores gubernamentales consultados. Por eso, por ahora, solo suposiciones.

El gobierno dejó pasar la oportunidad de empezar a generar certezas en la crisis que atraviesa el sistema de salud». Juan Martín, presidente del PRO, que asistió al acto y reclamó por el ministro.

Tampoco hay rastros del nuevo jefe para Turismo. Gatti no oculta que esa elección está en manos del gobernador. La determinación que sea un referente turístico de Bariloche se mantiene, a pesar de que en el gobierno existe conciencia del malestar del empresario y del inicial recelo de proporcionar un nombre para el cargo.

Gatti si confirmó la vuelta a la secretaría de Gobierno de Agustín Ríos -estuvo más de cuatro años en ese cargo y se fue en marzo por diferencias con Lutz- y también la continuidad de Martha Avilez en Trabajo.

Por su parte, los organigramas de Modernización y de Asuntos Estratégicos no están concluidos, pues falta el visado definitivo de Weretilneck.

Lutz debe confirmar su estructura y, en principio, su localización estará en la sede de la liquidada Agencia Innova mientras que Milton empezará con una pequeña estructura, de una secretaria de Administración, a cargo de Natalia Pretz, y una directora de Comunicación, que será Julieta Lutz.

Esta incorporación es la derivación del recambio en la Secretaría General. Glave ocupará el área de Lutz aunque, todavía, resta delimitar bien funciones y jurisdicciones. En un mapeo inicial, el secretario Lucas Ottolini concentraría la comunicación e imagen gubernamental, con redes, y el repatriado Glave se ocupará de las tareas de prensa y difusión.

Franco Ávila fue designado al frente de la Secretaría de Cultura. Foto: Marcelo Ochoa.

Las prioridades fijadas por los nuevos funcionarios

Federico Lutz, ya como ministro de Modernización, resaltó su objetivo de «concretar la visión del gobernador de cambiar la relación con la ciudadanía, a través de la tecnología, modernizando los factores del Estado y simplificando la vida del ciudadano».

Para el flamante ministro de Gobierno, Fabian Gatti, el gobernador «ha puesto a la provincia en otra escala por las inversiones conseguidas, ofreciendo seguridad jurídica y previsibilidad». Su aporte -dijo- colaborar en esas concreciones.

La Secretaría de Asuntos -según su titular Milton Dumrauf- es un «área nueva donde se deben establecer una metodología de trabajo con lineamientos ya fijados por el gobernador».

Reconocimiento para aliados legislativos

Entre la amplia concurrencia en el acto no pasaron desapercibidas varias presencias.

Entre otros los legisladores JuanMartín (PRO) y PedroDantas (PJ-NE). Pero lo más destacado fue la invitación al «vicegorbernador mandato cumplido» Bautista Mendioroz para que lo acompañara junto a los integrantes de su gabinete.

Solicitamos se incluya en el temario de la próxima reunión de Asuntos Sociales el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para Salud, presentado en marzo». Daniel Belloso, presidente del bloque PJ-NE, firmó una nota para reclamar por la discusión de esa iniciativa.