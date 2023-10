Análisis: El voto Vaca Muerta y su lógica inexpugnable

La remontada que mostró ayer Sergio Massa en Neuquén fue meritoria, aunque no alcanzó para torcer el primer lugar del libertario Javier Milei, el candidato que salió a proponer la venta de Vaca Muerta en una de sus disparatadas últimas declaraciones antes de la veda.

La lógica diría que semejante afirmación, que va de la mano con la insistencia por reprivatizar YPF, no podría haber caído más que antipática en los sectores de la provincia altamente vinculados a la industria hidrocarburífera. Y los números que mostraba anoche el escrutinio provisorio de la elección confirmaron que no.

El departamento Pehuenches, cuya cabecera es Rincón de los Sauces, le dio un nuevo triunfo a Milei por casi el 50% de los votos. También Añelo, centro neurálgico de Vaca Muerta, donde obtuvo un contundente 48,9%. Para completar, Milei también se impuso en la Confluencia, el centro más poblado de la provincia, con más de un 36,6%.

¿Direccionó o no el voto el masivo acto que los Petroleros Privados y Uocra, junto con ATE, le organizaron a Massa en Neuquén? ¿Qué inexpugnable lógica digita el voto en localidades dependientes de la actividad petrolera hacia un candidato que, no solo no se enorgullece de su potencial, sino que propone, prácticamente, su remate?

Es una tarea de análisis que le deberá tocar también al gobierno provincial. Si hay vecinos que no sienten que los beneficios de Vaca Muerta les llegan directamente y están dispuestos a depositar su fe en una opción tan radicalizada y experimental como la de Milei, quizás hay un Estado que falló primero.

Alguien va a tener que poner una oreja si quiere evitar que otro empuñe una motosierra.