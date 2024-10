Armas menos letales: los organismos de DDHH de Neuquén reiteran su rechazo

Los organismos de Derechos Humanos de Neuquén se convocaron este lunes en la Legislatura para volver a expresar su rechazo a las armas menos letales, ante el inminente tratamiento en el recinto del proyecto que ya tendría los votos para convertirse en ley.

Walter Pérez, presidente de APDH, recordó que «en mayo presentamos un informe, asistimos a la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura y frenaron el tema, pero ahora en una semana sacaron despacho en tres comisiones y ya está listo para su aprobación en el recinto».

«Le cambiaron el nombre de no letales a menos letales, están reconociendo que pueden producir muertes tal como lo dijimos nosotros. Con los antecedentes que hay en la provincia de Neuquén, como el caso Fuentealba, o el caso Pablo Ramírez, pueden hacer un desastre», agregó Pérez.

También dijo que «el policía que llevaron a la comisión para exponer dijo que la capacitación debe ser permanente, no es como en otras áreas donde puede ser de vez en cuando. Nos preguntamos quién garantiza esa capacitación permanente y un uso racional de estas armas».

Recordó Pérez que «el gobierno no se pronunció, el ministro de Seguridad no se pronunció, no sabemos si van a incluir este gasto en el presupuesto, cuánto representa. Falta mucha información».

De la conferencia en el hall de la Legislatura participaron, o hicieron llegar su adhesión, APDH, Ceprodh, Madres, Zainuco y el diputado Andrés Blanco (FIT).