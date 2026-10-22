Christian Asinelli, vicepresidente de CAF: “El proyecto que tenemos con Río Negro es muy importante»

El Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF y el Gobierno de Río Negro dieron muestras en Bariloche de una buena sintonía: “Se conjugó una buena cantidad de proyectos de la provincia, una buena gestión y que pudiéramos aprobar ese proyecto por unanimidad de todos los países de la región”, sintetizó Christian Asinelli, vicepresidente de la institución financiera multilateral.

En una charla con Diario RÍO NEGRO, junto al gobernador Alberto Weretilneck, los dirigentes ponderaron los aspectos positivos del vínculo que llevó a que Río Negro accediera el año pasado a un crédito de 140 millones de dólares proporcionado por CAF para ejecutar 12 obras de infraestructura en la provincia.

El Banco de Desarrollo está integrado por 25 países miembros que dieron el aval al crédito para la Provincia: “Todo el trabajo que hacemos es tratar de conseguir fondos lo más barato posible en el mundo para traerlo a los países de la región para proyectos de desarrollo”, señaló el ejecutivo que tuvo este miércoles una actividad central en Invap junto a técnicos de la entidad, organismos provinciales e intendentes de los municipios donde se ejecutan obras con los fondos provistos por CAF.

Como parte del “seguimiento” que el banco realiza a los proyectos, llegó la primera misión que recorrió la obra de la toma de agua del lago Gutiérrez y también transitó la ruta al aeropuerto de Bariloche que se repavimentará. “El proyecto que tenemos con la provincia es muy importante, tiene obras de agua, de rutas, temas culturales, etcétera. Es una intervención integral de política pública para mejorar muchos aspectos de la productividad de la provincia”, destacó Asinelli.

Asinelli y Weretilneck en Invap, con técnicos, funcionarios e intendentes. Gentileza Gobierno de Río Negro

Explicó que CAF financia “obras de infraestructura muy necesarias en este momento para poder generar proyectos que mejoren la competitividad, la productividad, le traigan agua a la gente, le mejoren la calidad de vida”.

El ejecutivo recordó que CAF fue parte de los proyectos satelitales que desarrolló Invap años atrás, por eso conjugó su visita en el contexto de los 50 años de la empresa rionegrina y de los 25 de la entidad: “En su momento CAF se animó y acompañó todo el proceso de Invap, en temas de ciencia y tecnología a través de financiamiento, que le permite le permite hoy a Argentina ser uno de los pocos países del mundo de un club muy exclusivo que está dentro de los que pueden hacer satélites, lanzarlos, lo mismo el tema de la energía nuclear”, sentenció.

Asinelli valoró la sinergia que se generó para avanzar en los proyectos actuales de los cuáles diez ya están en obra y solo restan dos por iniciar. Remarcó que la entidad “no persigue el lucro”, mientras que Weretilneck destacó la “flexibilidad” de CAF para adaptar sus planes de financiamiento.

“Para nosotros la importancia que tiene el banco es que adapta las líneas de financiamiento las distintas realidades locales y provinciales”, dijo Weretilneck y recordó que se vive un “momento de quiebre” por la falta de financiamiento nacional para obras de infraestructura que Río Negro suple con recursos propios y financiamiento externo.