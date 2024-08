Comienza hoy la inscripción para aspirar a ser Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén

Hoy comienza la recepción de las carpetas de las y los postulantes a la Defensoría del Pueblo de la ciudad, tras la vacancia que se produjo en julio por el fallecimiento de su titular, Jorge Rey.

Los antecedentes se recibirán hasta el 16 de agosto por mesa de entradas, se indicó en la convocatoria que hizo la presidencia del Concejo Deliberante.

Aunque hubo un cúmulo de especulaciones sobre las y los postulantes que podrían reemplazar a Rey (que falleció el 8 de julio pasado) no hubo pronunciamientos públicos de los nombres que circulan para la nueva Defensoría .

Tampoco el defensor adjunto (actualmente a cargo), Emmanuel Guagliardo, dijo si buscará la titularidad del organismo.

El llamado se publicó en la semana y en la página web del Deliberante capitalino, se detallaron los requisitos que prevé la Carta Orgánica Municipal para el concurso público de méritos y antecedentes.

Hasta el 16 de agosto se fijó la fecha de entrega de documentación, por mesa de entradas del Concejo y con una nota expresa enviada a la presidencia del Deliberante, con la voluntad de participar del concurso.

Las entrevistas personales se pautarán entre el 26 de agosto y 30 de septiembre de 2. 024, se anunció. Se llevan a cabo en la sala de comisiones y son abiertas al público.

La elección es indirecta, está a cargo de los 18 concejales en una sesión ordinaria y será por 4 años.

Al titular de la Defensoría no se le exige ser profesional de la abogacía ni título académico.

El cargo tiene las mismas exigencias que para ocupar la intendencia: se pide un mínimo de 30 años, ser de nacionalidad argentina, estar en el padrón de electores de la ciudad con 5 años de residencia, no tener deudas con la municipalidad, no ser deudor alimentario, ni tener ni causas penales, ni figurar en el registro de violentos.

La comisión de Legislación será la que defina una terna entre los aspirantes, para luego presentar en el recinto.

Hasta tanto los concejales no definan quién ocupará la Defensoría del Pueblo por 4 años, la dependencia funciona bajo la conducción del defensor adjunto.

Por Carta Orgánica, el adjunto lo designa el Deliberante a propuesta del titular de la Defensoría. “No lo tengo resuelto ni elaborado”, contestó Guagliardo al ser consultado si se presentará para el cargo. “Por lo pronto seré un auxiliar que se queda a cargo hasta que se concrete la nueva designación”, sostuvo.

Recordó que se comprometió con la línea de trabajo que había propuesto Rey y dijo que no podría aventurar si se integraría con un nuevo defensor electo.

Sobre las entrevistas, la presidenta del Concejo, Claudia Argumero, recordó que si bien son competencia de la comisión de Legislación, para agilizar los tiempos se prevé llevar a cabo el proceso con una agenda aparte.

“Tenemos la herramienta de la comisión especial, se pueden adelantar las entrevistas los viernes”, explicó Argumero.

La comisión de Legislación está abocada en estos días a la elección de la jueza de Faltas, secretarias de faltas y el vocal contador de la Sindicatura municipal.