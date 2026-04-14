Con aval de Frigerio y Cornejo, el Gobierno impulsa obras en rutas nacionales vía capital privado

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió hoy en Casa Rosada a los gobernadores de Entre Ríos y de Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, a quienes les anunció que se firmará un decreto para que algunas provincias puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales.

Karina Milei anunció un decreto para habilitar obras viales con inversión privada en provincias

Del encuentro participaron además el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, mientras que no estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien viene siendo eje de denuncias por supuestas irregularidades.

“Durante la reunión, los funcionarios y los mandatarios provinciales conversaron sobre la agenda conjunta que comparten las provincias y la Nación. Entre otros temas de gestión, el Gobierno les confirmó a los gobernadores que avanzará con un decreto para que algunas provincias puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales que se encuentran dentro del territorio de esas provincias”, se informó en un comunicado.

En ese sentido, los gobernadores Frigerio y Cornejo “ratificaron el rumbo del Gobierno y el acompañamiento de dichas provincias, además de destacar el trabajo conjunto que ambos llevan adelante con el Gobierno Nacional”, según se indicó en el mismo texto.

El reclamo de obras de infraestructura viene creciendo en los dirigentes de la oposición y este martes hubo una marcha de intendentes peronistas con el respaldo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidiendo por esta situación, ya que la gestión libertaria frenó la obra pública bajo el argumento de la falta de fondos y de la corrupción denunciada en esa área durante los años kirchneristas.

NA