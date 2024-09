Con el Presupuesto 2025 presentado, el Congreso encara los últimos meses del año con agenda propia

Con la presentación del Presupuesto 2025 se da por descontado que el último tramo del año tendrá como protagonista la primera “ley de leyes” impulsada por el presidente Javier Milei. Los gobernadores, a través de sus diputados y senadores, intentarán hacerse de fondos y obras públicas tras un año que incluyó fuertes retaceos y que puso a varias provincias en aprietos. Por lo que se esperan semanas de negociaciones de alta intensidad.

Pero lo cierto es que más allá del Presupuesto, son varios los temas pendientes para tratar antes de que culmine el año parlamentario. Algunos responden a intereses de La Libertad Avanza y otros son banderas de la oposición.

Entre aquellos proyectos que tienen altas chances de debatirse en los próximos días en Diputados está la ley de financiamiento universitario que sancionó el Senado la semana pasada, pero que, horas después, Milei anticipó que vetaría porque, al igual que la fórmula previsional, atenta contra el equilibrio fiscal.

Con la UCR a la cabeza, la oposición se prepara para insistir con el tema en la Cámara baja, y bloquear el veto presidencial.

En el partido centenario, impulsor del proyecto que responde a una de sus principales banderas, reconocen que la insistencia es más complicada que la de jubilaciones, que fracasó por un puñado de votos.

“Para empezar, no tuvimos los dos tercios en esa votación (quedamos ligeramente por debajo) y tuvimos menos votos en términos absolutos (143). Con lo cual, si el Gobierno reúne a sus “87 héroes” (ni siquiera todos ellos) ya bloquea”, reconocieron en las filas radicales.

Como fuere, la UCR confía en que “va a haber presión social más explícita”, lo que podría derivar en una “mayor atención a la asignación que haya a universidades en el Presupuesto”.

Otro tema pendiente que les interesa especialmente a los libertarios, y que deberá saldarse antes de que culmine diciembre, para que no se trate en año electoral es la Boleta Única de Papel (BUP) que fue aprobada en el Senado la semana pasada, y que volvió a Diputados -tras la incorporación de una serie de cambios- para su sanción definitiva.

El Congreso después del Prespuesto 2025: la ficha y los pliegos

A propósito de reformas electorales, otra iniciativa que está en carpeta, y que ya comenzó a debatirse en comisión en Diputados es Ficha Limpia.

Se trata de una de las banderas del PRO, que busca impedir que personas condenadas puedan ser candidatas a cargos electorales.

¿Y los candidatos de Milei para la Corte Suprema? Los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla quedaron frizados luego de que ambos asistieran a la comisión de Acuerdos a defender sus candidaturas.

Quien pisó el freno fue Unión por la Patria. “Esta propuesta de Milei para la Corte no se la vamos a aprobar”, avisó el porteño Mariano Recalde. UP está a la espera de un acuerdo más amplio que incluya, por caso, la ampliación del máximo tribunal. Sin el acompañamiento de los 33 peronistas, no hay nombre que llegue a destino. ¿Se reactivará el tema antes de que culmine el año?

El dilema de la oposición en el Congreso, después del Presupuesto 2025

Deponer las armas o redoblar la apuesta. Esas son las dos posturas que conviven en los bloques dialoguistas luego de una semana en la que, si bien Milei se anotó un poroto al bloquear la insistencia de la ley jubilatoria, incluyó varias derrotas para LLA. Entre ellas, el rechazo del DNU que le dio fondos extraordinarios a la SIDE y la sanción del financiamiento universitario.

Con el rechazo del DNU de la SIDE “se especula con que hay que bajar la confrontación”, dijo uno de los diputados dialoguistas de buen trato con el grueso de las bancadas opositoras.

En cambio, otros opositores de las bancadas “dialoguistas” no quieren que el Congreso quede “pintado” ante los vetos presidenciales. Consideran que el Poder Legislativo tiene que seguir marcándole la cancha al oficialismo.

En este sector, están los que apuestan a revertir desde el Congreso la reglamentación de la ley de acceso a la información pública que tanto revuelo generó. O, incluso, hay algunos diputados que ponen la lupa en el DNU 70/23, que modificó y eliminó unas 300 leyes. Este decreto ya fue rechazado por el Senado. Si la oposición aúna fuerzas en la Cámara baja, tendría el mismo destino que el decreto de la SIDE: quedar sin efecto.