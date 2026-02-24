Río Negro y el reparto de fondos a municipios: la Provincia tiene un diseño y habrá compensación

El gobernador Weretilneck y el ministro Ríos encabezarán la reunión del jueves con intendentes. Foto: Marcelo Ochoa.

La continuidad de la actual fórmula de reparto de la coparticipación -que combina una parte igualitaria, otra vinculada con la población y una tercera por la recaudación provincial en el municipio- con datos actualizados por el censo, conformará la propuesta que el gobierno provincial planteará el jueves a los intendentes convocados a Casa de Gobierno.

La aplicación de los números del censo 2022 generará cierta resistencia porque varios intendentes cuestionan esos registros oficiales.

No hay plazo para la efectiva modificación del régimen de coparticipación, pero en la administración rionegrina admite impactos negativos en varios Estados locales y, por eso, el gobernador Alberto Weretilneck plantearía a los jefes comunales un esquema de compensación por un plazo determinado.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, confirmó que la propuesta gubernamental “no es modificar la actual composición, sino sostenerla con la actualización de los datos y, en ese marco, iniciar una mesa de trabajo”, que “permitirá pensar la mejor manera de cómo se distribuyen los recursos de la Provincia”.

Aceptó que habrá municipios que “reducirán sus ingresos” y, si bien explicó que “no hay decisiones cerradas”, aseguró que la Provincia no va a permitir “que ninguno quede atrás; habrá reducciones, pero la idea es acompañar esa transición hasta que se normalice”.

Puntualmente, Weretilneck anunciaría el jueves un esquema de compensación para aquellos municipios con merma en su coparticipación, que -por un plazo- sería cubierta por el Estado provincial.

La propuesta sostendrá el actual diseño de reparto, con el componente poblacional y los datos del censo 2022. Los intendentes rechazan esos registros.

El ministro no avanzó en confirmaciones, a pesar de que reconoció la existencia de un trabajo de Hacienda con simulaciones de las partidas para los municipios con la aplicación de los nuevos índices de distribución.

Los resultados del último censo están cuestionados por intendentes que afirman que sus poblaciones son mayores a las informadas por el Indec. Ríos dijo conocer esas críticas mientras ratificó que el componente poblacional se mantiene, asegurando que el diseño de distribución se conservará: un 20% de la masa coparticipable se repartirá en partes iguales, un 40% por la cantidad de habitantes y otro 40% por un promedio de la recaudación de los impuestos en la jurisdicción.

Los intendentes rionegrinos en la última apertura de la Legislatura. El jueves estarán en Casa de Gobierno para empezar con el debate del nuevo régimen de coparticipación. Foto: Marcelo Ochoa.

Ríos insistió en la coordinación con los intendentes, con “diálogo y cercanía”, y “gobernar con ellos, no contra de ellos. Por eso, queremos escuchar y generar el debate sano sobre la realidad de cada municipio”.

El presente índice se origina de los datos del censo de 1991, más allá de algún ajuste con los del 2001, pero la actualización comprenderá la aplicación de los registros del 2022.

El funcionario expresó que existen subas “considerables”, otros aumentan en un 1% y hay otros con mermas, que aceptó podrían estar entre un 10% y un 15%.

El censo, con ganadores y perdedores

Como referencias previas, 20 municipios están por debajo del aumento promedio poblacional de la Provincial, que fue del 17,5%, según el censo del 2022.

De los municipios mayores, Cipolletti creció un 24%, mientras que Bariloche y Roca lo hicieron en un 20,8% y 20,7%, respectivamente.

Un panorama más complicado aparece para Viedma, con un aumento del 13,6%, peor para Regina, cuya población casi no se modificó (solo 32 residentes más).

Los Estados locales que registran crecimientos inferiores a la provincial son Ramos Mexia (17,3%), Huergo (16,5%), Allen (16,4%), Maquinchao (16,3%), Mainque (15,4%), Cinco Saltos (14,4%), Viedma (13,6%), Conesa (12,2%), Sierra Colorada (9,8%), Pomona (8,4%), Chichinales (6,8%), Ñorquinco (5%), Cordero (1,6%) y Regina (0,1%).

En cambio, las alzas de ingresos más importantes por sus porcentajes mayores de crecimientos poblacionales son Fernández Oro (83% más), Dina Huapi (59%), Pilcaniyeu (48%), Catriel (34%) y Jacobacci (30,5%).

La nómina se completa con Choele Choel (28%), El Bolsón (27,8%), Darwin (26,3%), Cipolletti (24%), San Antonio (23,4%), Godoy (21,8%), Lamarque (21%), Bariloche (20,8%), Cervantes (20,8%), Roca (20,7%), Comallo (20,4%), Luis Beltrán (19,9%), Sierra Grande (18,7%) y Río Colorado (17,9%).