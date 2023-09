Bariloche: Cortés anunció que cortará el vínculo con OPS y que hará una auditoría municipal

Por estos días, el intendente electo Walter Cortés es un torbellino de ideas. Y cada definición no dejá a nadie indiferente. Aseguró que cortará el vinculo que la gestión del jefe comunal Gustavo Gennuso mantiene desde hace años con la firma OPS por el alquiler de maquinaria vial. “Conmigo se terminó”, sostuvo. Es más, adelantó que hará una auditoría “para ver si lo que se pagó está bien o mal”.

Cortés insistió con su propuesta de que el municipio compre sus maquinas viales para garantizar el mantenimiento de las calles de una ciudad con un ejido extenso. Será una de las primeras medidas que implementará a partir del 10 de diciembre.

Cuando se le recordó que una maquina vial cuesta varios millones de pesos, el intendente electo dijo que quiere saber “cuánto dinero quedará” de la administración de Gennuso para avanzar con esas compras.

Este miércoles, Cortés estuvo reunido con el senador y gobernador electo Alberto Weretilneck, en la Ciudad de Buenos Aires. “Fue una reunión amena”, resumió y valoró que los dos “estamos predispuestos a ayudar, porque Bariloche necesita urgente prestarle atención”.

Destacó que Weretilneck ofreció colaborar en una primera etapa con maquinaria de Vialidad provincial para empezar a operar desde diciembre en esta ciudad hasta que el municipio adquiera su máquinas propias. Mencionó que tiene en carpeta hacerlo mediante el sistema de leasing que ofrecen algunos bancos.

Emergencia habitacional y vial

También, hablaron de la crisis habitacional de la ciudad y vial por el pésimo estado de las calles de la ciudad. Por eso, anunció que impulsará apenas asuma al frente de la Intendencia la emergencia habitacional y vial, y espera que contará con el apoyo de los concejales.

“La maquinaria municipal es un desastre, como la parte edilicia. Los galpones se llueven, la gente no tiene ropa adecuada”, comentó. Comentó que para lo que es la parte de cartelería, hay una sola camioneta para trasladar el personal, que estuvo seis meses fuera de servicio porque no se conseguía el radiador. “Y esos seis meses, la cuadrilla no salió a la calle”, observó.

No fue el único encuentro que mantuvo esta jornada. Aseguró que se entrevistó con representantes de una empresa para evaluar el proyecto del tranvía para Bariloche.

Solo comentó que dialogó con directivos de una empresa que se dedica a la construcción de tranvías. Pero mantuvo en reserva el nombre.

El proyecto con el que Cortés sueña es implementar un tranvía con un recorrido de aproximadamente 80 kilómetros. El trayecto que proyecta uniría el centro con la zona este del San Franciso III y IV y el Alto de la ciudad y hasta Llao Llao.

280 millones de dólares

Dijo que construir ese tranvía demandaría unos 280 millones de dólares. Cortés cree que puede conseguir financiamiento en organismos internacionales, como el Banco Mundial.

Indicó que hizo algunas recorridas por dependencias municipales “y no vi más de 150 trabajadores. No sé dónde están los demás”.

Por eso, tiene previsto reunirse con la dirigencia del sindicato municipal, Soyem, “para ir aclarando situaciones”. “Vamos a ajustar muchísimo el tema del trabajo municipal”, afirmó y reveló que tiene previsto hacer un censo.