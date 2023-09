Walter Cortés, con muchas promesas para Bariloche y la vocación por estar “en la calle”

El intendente electo Walter Cortés comenzó a desandar ayer los tres meses de transición hasta que le toque asumir el cargo en Bariloche con una batería de compromisos de alto perfil, relacionados con la obra pública y con soluciones habitacionales, que miles de familias esperan desde hace años, sin respuesta alguna desde el municipio.

Como lo hizo una y otra vez en la campaña, Cortés insistió en su voluntad de “comprar tierras” para generar en el corto plazo no menos de 1.000 lotes sociales con servicios de gas y agua. “Estamos viendo también si agregarle una platea, para que a partir de ahí la gente construya su casita”, aseguró.

Dijo que ya tiene vistas varias fracciones grandes de tierra con potencial para desarrollar esos barrios “en la zona de Circunvalación” y que al menos dos propietarios se le acercaron con propuestas.

También manifestó su decisión de construir un gran reservorio de agua en el flanco sur del cerro Otto a fin de resolver los faltantes de ese servicio en la pampa de Huenuleo y prometió “comprar una plantas de asfalto” para lanzar un gran plan de pavimentación de calles.

Entendió que es una inversión al alcance del municipio, ya que “nuevas hay plantas de unos 189 millones y usadas unos 90 millones, hay que estudiar y ver lo que conviene”.

Cortés es consciente de que más allá de las felicitaciones y buenos augurios post electorales, su capital inicial es escaso porque cosechó apenas el 19,6% de los votos válidos emitidos, en un domingo atípico, de alto ausentismo. Es decir que lo eligieron 13.000 barilochenses sobre un padrón de 108.000. Se trata de una limitación cuantitativa que no registra casos parecidos en la provincia y posiblemente tampoco los haya en el país.

Walter Cortés quiere ofrecer de inmediato 1.000 soluciones habitacionales a los barilochenses. Foto: Chino Leiva

Pero el intendente confía en ampliar ese consenso rápidamente con medidas que sintonicen con la gente, casi como una reedición de lo que ocurrió con Néstor Kirchner hace 20 años, en los meses posteriores de su asunción presidencial, con un apoyo del 22%.

Cortés dijo haber recibido un llamado del intendente actual Gustavo Gennuso y se mostró dispuesto a trabajar en una transición colaborativa, aunque no hay fechas ni precisiones sobre un posible encuentro.

“Voy a ir y vamos a hablar, no sé cuándo. Quiero ver su organigrama, pero no lo voy a copiar. Yo no necesito 162 asesores -dijo entre risas por la desmesura del número-. Con menos de la mitad va a estar bien. Hay que desinflar esa superestructura”.

De su futuro gabinete no adelantó nombres ni perfiles. Solo afirmó que “en su mayoría será gente de la municipalidad” (por el personal de planta) y que la secretaría de Turismo surgirá de un intercambio con los empresarios del sector.

No sería extraño, sin embargo, que algunos de sus laderos habituales integren el equipo de gobierno, entre ellos Carlos Criado, la abogada Beatriz Doñate (que fue Defensora del Pueblo) y el también abogado Martín Domínguez.

Cortés aseguró que en las semanas previas a jurar el cargo se ocupará de “tomar contacto con los trabajadores, ver cuántas máquinas, cuántos autos tiene el municipio, en qué estado están, el personal que hay en cada sector. Para planificar bien todo”.

Dijo que con el Soyem tiene buena relación, pero entre sus ideas previas está “cambiar a algunas personas de lugar de trabajo” para mejorar la eficiencia del municipio. También refirió que otra de sus prioridades será “descentralizar” la gestión y que él mismo dejará el despacho del Centro Cívico para trabajar desde la delegación Sur, ubicada sobre la avenida Herman.

Definiciones del futuro intendente

Cortés es consciente de que la expectativa generada por su promesa de loteos masivos se le puede volver en contra. Por eso apuesta mucho a mostrar resultados rápidos con esa política. Y aseguró que “después de los primeros 1.000” ya empezará a trabajar “para otros 1.000 lotes”.

En su diseño, “el municipio pagaría un anticipo” por la compra de las tierras, y el saldo se cubriría con los pagos mensuales de los beneficiarios. “Hicimos el cálculo de que la cuota sería accesible, de unos 20 mil pesos, durante cinco años”, explicó. Admitió que la demanda es mucho mayor de 1.000 personas sin acceso a la tierra y los piensa seleccionar “con criterios claros, por grupo familiar, por necesidad, por hijos con discapacidad”.

El dirigente mercantil de Bariloche tuvo su primera incursión en política en 1999 cuando fue electo legislador. Foto: Chino Leiva

En su diálogo con este medio, Cortés refirió que en materia de transporte se propone agrandar el parque de taxis y remises, convocar a transportistas locales para diversificar el servicio y advirtió que “a la a empresa MI Bus si no le dan los números se va a tener que ir”. Si es necesario refundar el transporte urbano se tiene fe para “hablar con las carroceras” y conseguir colectivos para el municipio, con formato de leasing.

La relación con el Concejo no lo desvela. Tendrá solo 3 concejales sobre 11 y acepta que precisará mucho debate. “Los voy a invitar a todos a que vengan a mi gestión. La idea es avanzar y construir”, afirmó.

Sobre los graves problemas de desigualdad social que arrastra la ciudad, Cortés prometió un abordaje puntual. Dijo que estudiará a fondo ese tema porque “Bariloche tiene que ser una comunidad en serio, cuando se empuja a la gente a la pobreza y a la inseguridad al empresario tampoco le conviene”.

Puso como ejemplo un supermercado del Alto, que conoce bien por su actividad gremial, “donde cada caja factura 20 millones de pesos por día, y son muchas cajas. Vamos a estudiar si pueden dejar un poco más” para que el municipio amplíe sus acciones de redistribución. Ante la consulta sobre el cerro Catedral, donde también hay ingresos millonarios, con un menguado aporte de canon al municipio, Cortés fue más cauto.

La alianza que mantiene con la empresa concesionaria de ese complejo lo llevó a decir con cautela que “si la renta es muy alta ahí también habrá que revisar”.

Según Cortés su triunfo electoral se apoyó en las zonas más pobres de Bariloche. “La gente del Alto me votó, y es la que más está sufriendo, no los voy a defraudar desde ningún punto de vista”, sostuvo.

También expuso otra postura que sonó como una crítica abierta a la gestión actual al cuestionar que “le hayan sacado a la gente las fiestas populares, ahora las hacen solo para el turismo. Van a volver la Fiesta de la Nieve con su elección de la reina, sus hacheros y sus carrozas”.

Antecedentes variados, perfil polémico

Cortés es el mandamás absoluto del sindicato de Comercio de Bariloche desde hace tres décadas, donde construyó una vasta red de asistencia social con servicios médicos, un gran campo de deportes con pileta climatizada y prestaciones turísticas, desde la mutual Amec.

Su primera incursión en política fue en 1999, cuando fue electo legislador provincial por el PJ, durante el gobierno radical. De esos años data también la causa por corrupción en el policlínico Arbos. En 2016, tras un accidentado y extenso trámite judicial, fue condenado a 4 años de prisión junto al sindicalista gastronómico Ovidio Zúñiga y el exintendente Omar Goye. Cumplió un año y medio de esa pena en la cárcel de Esquel, hasta que la Corte Suprema anuló el fallo porque “no fue respetada la garantía de plazo razonable”.

Cortés fue secretario general de la AEC hasta el mismo día en que cayó preso y retomó el cargo apenas fue liberado.

Ese antecedente le es recordado una y otra vez por sus adversarios políticos y también asomó este año durante la campaña. “Me sacaron un panfleto donde aparezco atrás de unas rejas, pero eso me fortaleció -sostuvo hoy el intendente electo-. Siempre me lo han dicho, pero tengo el sobreseimiento firmado, que no me vengan a joder. La gente se da cuenta cómo es el tema”.

Y abundó: “hasta acá todos los eruditos no han hecho nada. Yo tengo secundario nada más, pero los que me conocen me valoran porque tengo voluntad, porque digo las cosas y las hago”.

Cortés suele apelar a la ironía, las chanzas y los apodos en sus relaciones políticas. Sobre su futuro vínculo con el gobernador Weretilneck -a quien llama “W”- aseguró que “va a ser buena, porque hay un marco de respeto, pero si es resbaloso o se ladea”, van chocar.

El sindicalista mercantil adoptó años atrás un sello político ajeno, el Partido Unión y Libertad, que “trajo a la provincia en su momento Adolfo Rodríguez Saa” y que le ofreció “en una charla informal” la exlegisladora riocoloradense de origen radical, Liliana Finocchiaro. Ahora el PUL hace base en Bariloche, con una identidad al peronismo, pero no asume padrinazgo alguno.

Cortés no habla de kirchnerismo ni antikirchnerismo, no se recuesta en referencias nacionales (en la provincia, por ejemplo, mantiene una alianza en San Antonio Oeste con el intendente Adrián Casadei) y en la previa de elecciones de Bariloche solo recibió un respaldo explícito de la CGT.

El domingo destacó que uno de los primeros en saludarlo por la victoria en las urnas fue su “amigo” Miguel Pichetto, hoy un resuelto referente macrista, quien en su momento operó fuerte para que la Justicia reactive la causa Arbos e imponga condenas.

Cortés dijo que en su construcción política fue importante el programa de tevé Con Voz y Voto, que conduce hace más de 15 años los domingos a la noche, en los que realiza entrevistas politicas y repasa los temas de la semana.

También sorprendió al confesarle a este diario que una porción de su éxito se la debe a “los pastores evangélicos”. Se declaró “asombrado” del trabajo que realizan en los barrios, y el ascendiente que tienen con los jóvenes aquejados por problemas de trabajo y de adicciones. “Fue terrible la mano que me dieron”, aseguró.