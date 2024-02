Cristina Kirchner le respondió a Javier Milei: «Hoy ya estamos peor que en el año 2004»

"La verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos", le cuestionó Cristina Kirchner a Javier Milei.

Cristina Kirchner volvió a aparecer para cuestionar a Javier Milei. Esta vez señaló el informe sobre la pobreza de la Universidad Católica Argentina (UCA), con un récord de pobreza del 57,4%, por el que el presidente culpó a la «herencia de la casta». La expresidenta retomó el tema y aseguró: «hoy ya estamos peor que en el año 2004».

El Observatorio Social de la UCA dio a conocer su informe con una cifra récord y el jefe de Estado expresó su preocupación a través de las redes sociales, destacando que «6 de cada 10 argentinos son pobres», lo que calificó como un reflejo de la «devastación económica sufrida en los últimos cien años».

La ex-vicepresidenta salió a responderle, también a través de las redes sociales y en una semana candente para la política argentina. Trascendió que en las próximas horas, Milei se reunirá con el expresidente Mauricio Macri para sellar el acuerdo político entre La Libertad Avanza y el PRO.

Kirchner, que hoy cumple 71 años, retomó un cuadro del informe que mide la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbanas entre enero del 2004 y enero del 2024: «los tan mentados, meneados y criticados “últimos 20 años”».

Siempre haciendo referencia al cuadro, señaló que a partir del año 2018, «con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida«. Esto fue para explicar que no se trata de un «retroceso a mansalva» en los niveles de pobreza, comparando los distintos puntos como si fuese el Juego de la Oca.

La expresidenta usó la referencia al juego para cerrar con una metáfora: «La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos».

Ayer, en una nota publicada en Perfil, cuyo título es “El Informe de la UCA. Milei puso distancia del fuerte aumento de la pobreza en enero: “Es la verdadera herencia del modelo de la casta” – https://t.co/lM6pPzI3j9 -, aparece un gráfico del Observatorio de la Deuda Social… pic.twitter.com/qOeaUZaORS — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 19, 2024

En su desarrollo, Kirchner citó un párrafo del documento que publicó el miércoles pasado, «Argentina en su tercera crisis de deuda, cuadro de situación»:

«No pudo seguir en el gobierno (me refiero a Macri), pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aún persiste. Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina».

Cristina Kirchner le respondió a Javier Milei: qué dice el informe de la UCA

El 57% de la población ya fue alcanzada por la pobreza, el mayor valor en 20 años, según proyecciones del Observatorio Social de la Universidad Católica, el reconocido centro de estudios privado que se especializa en medir estos indicadores.

La depreciación de la moneda y la escalada sin freno de los precios de productos de la canasta básica hicieron trizas con la capacidad de compra de los sectores medios, que rápidamente pasaron a engrosar las dramáticas cifras de pobreza en la Argentina.

Así, en los dos primeros meses de gobierno de Javier Milei se produjo tal caída en la capacidad de compra que millones de personas cayeron en la pobreza.

Se estima que casi 27 millones de personas están en esa condición, lo cual plantea numerosos interrogantes sobre si las supuestas bondades del fenomenal ajuste podrán compensar un deterioro socioeconómico récord.

El Observatorio Social de la UCA proyecta que la población en situación de indigencia pasó del 9,6% en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024.

Y el nivel de pobreza subió del 44,7% observado en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre y al 57,4% en enero.

Los datos están incluidos en el Informe «Estimación de los efectos del Impacto Inflacionario posdevaluación. Escenario a diciembre 2023 y enero 2024».

El 57,4% es el nivel más alto de la serie iniciada en 2004, cuando fue del 54%.

Proyectado a todo el país habría casi 27 millones de personas pobres, de los cuales 7 millones serían indigentes.

Analistas coinciden en que estos indicadores sociales deben haber retrocedido aún más en febrero porque los haberes de jubilaciones y pensiones se mantuvieron sin cambios con relación a diciembre y enero, no hubo hasta ahora actualización de salario mínimo ni de la prestación por desempleo, hubo aumentos salariales en muy pocos gremios y se agravó la caída de la actividad económica, con un descenso de los niveles de empleo.

Por su parte, hubo aumentos en las tarifas del transporte de pasajeros y los precios de la carne volvieron a avanzar.