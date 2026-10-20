Defensa autorizó una licitación por más de $7.600 millones para ampliar la infraestructura de la Base Naval de Ushuaia

El Ministerio de Defensa autorizó una licitación pública nacional por más de $7.600 millones para construir galpones modulares y realizar obras complementarias en la Base Naval Integrada de Ushuaia.

La medida se formalizó mediante la Resolución 733/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Carlos Alberto Presti.

Base Naval Ushuaia: qué obras contempla la licitación por $7.638 millones

El proceso, identificado como licitación 38-0502-LPU26, se realizará en una única etapa a través de la plataforma CONTRAT.AR. La contratación se regirá por la Ley de Obras Públicas y utilizará la modalidad de ajuste alzado, según informó la Agencia NA.

El ministro de Defensa Carlos Presti y el canciller Pablo Quirno durante su visita a la Base Naval Integrada en septiembre.

El plazo de ejecución establecido es de 548 días corridos. La resolución no precisa cuándo comenzarán los trabajos, ya que la convocatoria todavía debe avanzar con las instancias previstas para recibir y evaluar las ofertas.

El proyecto forma parte de una iniciativa de mayor alcance que incluye la construcción de un muelle, infraestructura complementaria y la adquisición de maquinaria y equipos en la punta oriental de la península de Ushuaia. Sin embargo, el presupuesto autorizado corresponde únicamente a los galpones y las obras incluidas en esta licitación.

Cómo será la contratación y quiénes supervisarán las obras en Ushuaia

La resolución también aprobó los pliegos de condiciones particulares, las especificaciones técnicas y los planos que establecerán los requisitos para las empresas interesadas en participar del proceso.

La unidad de contrataciones de la Armada Argentina deberá fijar la fecha y el horario de apertura de las ofertas, además de publicar la convocatoria en el sistema electrónico correspondiente.

El presupuesto oficial es de $7.638.061.962.

La Dirección General de Material de la Armada tendrá a su cargo la dirección de la obra, en tanto que la Jefatura de Infraestructura será responsable de las tareas de inspección. La resolución también delegó en el jefe del Estado Mayor General de la Armada la firma del contrato y otras actuaciones administrativas vinculadas con el procedimiento.

Los gastos derivados de la contratación se imputarán a las partidas presupuestarias del área naval, de acuerdo con lo establecido en la norma.