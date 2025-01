Defienden al concejal de Roca que viajó a Venezuela a la asunción de Nicolás Maduro

El titular del bloque oficialista Pasión por Roca, Nicolás Paschetta, defendió al integrante de su bancada, el concejal Juan Mercado, que fue criticado porque viajó a Venezuela a la asunción de Nicolás Maduro, quien fue reelegido presidente en una cuestionada elección por su falta de transparencia, y mientras sube la tensión entre Caracas y el Gobierno de Javier Milei por la detención de un gendarme argentino.

Escuchá a Nicolás Paschetta en RÍO NEGRO RADIO:

Mercado fue cuestionado por el legislador del PRO Juan Martin, luego de que aparecieran imágenes del concejal en Caracas. «Feliz de estar aquí«, se escucha decir al concejal ante la prensa venezolana. La declaración completa resulta difícil de dilucidar dado el sonido ambiente.

Ante esto, Martin publicó en X un furibundo tuit contra el concejal roquense. «Vergonzoso. Un concejal de General Roca fue a la asunción de Nicolás Maduro«, expresó el presidente del PRO Río Negro a través de su cuenta de X. La publicación fue acompañada con el fragmento de una entrevista que concedió el edil en suelo bolivariano.

«Se llama Juan Mercado y, obvio, es del Frente de Todos«, señaló al revelar la identidad del dirigente roquense.

«Juan mercado pertenece al Partido Comunista y fue invitado a la asunción de Maduro en Venezuela, y él como referente del Partido Comunista participó», señaló Paschetta a RIO NEGRO RADIO.

Los juicios de valor que después surgen de muchos de algunos dirigentes a mí me generan cierta extrañeza (…) se preocupan por la situación de Venezuela cuando tenemos un país que estaba incendiado», señaló el titular del bloque de Pasión por Roca en referencia a Juan Martin.

«Instalar otro tipo de agenda que no tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestro país, en nuestra ciudad, nuestra provincia. Me parece que justamente lo que buscan es eso no tirar un poquito la pelota afuera», concluyó el concejal oficialista.