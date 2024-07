Diputados de Rolando Figueroa quieren presentismo: «¿cómo no someternos a lo mismo?»

Los diputados que responden a Rolando Figueroa anunciaron un proyecto de ley para instalar el presentismo también en la Legislatura de Neuquén. Tras la iniciativa que presentó un grupo de docentes de la escuela 140 la semana pasada, el oficialismo tomó la posta y aseguró: «el que no viene a trabajar, se le descuenta el día».

Fue el diputado Francisco Lépore (Avanzar) quien anticipó la iniciativa este lunes en su cuenta de X. «Siempre dijimos que la política debe escuchar a la ciudadanía, por eso en la primera semana de gestión eliminamos las jubilaciones de privilegio para cargos electivos», planteó.

Sostuvo que «ser elegidos para representar a la provincia es un orgullo, no un privilegio» y que, por eso, junto con otros espacios políticos presentarán en la Legislatura un proyecto para aplicar el presentismo a legisladores provinciales.

«Si le exigimos a todos los trabajadores que cumplan con su trabajo, si queremos mejorar la provincia y el compromiso de su gente… Cómo no vamos a someternos nosotros a lo mismo?», analizó. «Acá tiene que quedar algo claro, el que no viene a trabajar, se le descuenta el día. Como en cualquier trabajo, los diputados somos representantes del pueblo, no estamos sobre él», afirmó.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, el oficialismo pedirá sesionar durante el receso para tratar rápidamente el proyecto. Ya se convocó a la comisión de Labor Parlamentaria, a la que asisten los jefes de todos los bloques, con la intención de que convoque para el jueves.

Presentismo para diputados: el antecedente

La semana pasada, un grupo de docentes e integrantes de la comunidad de la Escuela 140 de Neuquén, encabezados por la exdiputada Soledad Salaburu, presentaron una iniciativa para que se apliquen descuentos de entre el 10% y más a los diputados que falten sin justificación a sesiones o reuniones de comisión.

El texto que presentarán los diputados tomó la mayoría de las propuestas de los docentes, con algunas modificaciones como el destino del dinero que se ahorre con los descuentos: será para las becas Gregorio Álvarez.

Fue en respuesta a la ley de presentismo docente que aprobó la Legislatura para los trabajadores de la educación y que, en este caso, implica el pago de un adicional para quienes no acumulen más de tres faltas trimestrales, con un límite de dos mensuales.

El sindicato docente ATEN se opuso y por ello definió retomar el receso de invierno con dos días de paro.