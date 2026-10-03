Dos proyectos buscan mejorar la seguridad y conectividad vial en Neuquén

Dos proyectos presentados en la Legislatura de Neuquén pusieron el foco en la seguridad y la conectividad vial. Las iniciativas abordan, por un lado, el reclamo por la construcción de un puente vehicular para la comunidad Mellao Morales y, por otro, la necesidad de adoptar medidas para prevenir accidentes en los cruces del Tren del Valle en la capital provincial.

La diputada Carina Riccomini (Juntos) presentó un pedido de informe dirigido al Ministerio de Infraestructura y a la Dirección Provincial de Vialidad para conocer el estado del proyecto ejecutivo del puente sobre el río Agrio, previsto para reemplazar la pasarela Huarenchenque.

Riccomini consultó si se pudo avanzar con el proyecto de acuerdo con los fondos asignados en el presupuesto vigente. En caso contrario, solicitó que se contemple una partida en el ejercicio financiero de 2027 para concretar el puente vehicular.

En los fundamentos, la diputada señaló que la comunidad Mellao Morales reclama desde hace dos décadas una conexión que permita el tránsito de vehículos livianos. La situación volvió a cobrar relevancia después de las crecidas registradas a fines de septiembre, cuando las lluvias inundaron la pasarela del paraje Huarenchenque y, según indicó, dejaron nuevamente aisladas a más de 200 familias.

Por su parte, advirtió además que, ante la falta de un acceso seguro, los pobladores deben realizar un desvío de más de 30 kilómetros por un camino de ripio que se encuentra en mal estado. También señaló las dificultades que genera para la asistencia sanitaria, debido a las demoras en el ingreso de ambulancias. El proyecto de resolución 18676 ingresó por Mesa de Entradas el 28 de septiembre y se está a la espera de su avance.

Piden medidas en los cruces del Tren del Valle

Piden medidas en los cruces del Tren del Valle

En otra iniciativa vinculada con la seguridad en la circulación, el legislador César Gass (JxC-UCR) presentó un proyecto de comunicación para solicitar que el municipio de Neuquén, el Ejecutivo provincial y la operadora Trenes Argentinos coordinen acciones destinadas a reducir el riesgo de nuevos siniestros entre vehículos y las formaciones del Tren del Valle.

El planteo se produjo a partir de un accidente ocurrido en un cruce ferroviario ubicado en el sector de las calles Linares, Illia y 12 de Septiembre, donde, según los fundamentos del proyecto, no existen barreras para detener el tránsito vehicular.

Gass advirtió que se trata de un sector con una importante circulación de vehículos y donde suelen producirse congestiones durante la mañana. En ese contexto, señaló que el paso del tren alrededor de las 8 puede generar situaciones de riesgo si las indicaciones del banderillero no resultan suficientes para prevenir incidentes. El proyecto 18683 ingresó por Mesa de Entradas el 1 de octubre.