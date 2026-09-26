El gobierno de Tierra del Fuego presentó un proyecto para regular el uso de monopatines en ciudades

La necesidad de contar con una ordenanza específica responde al impacto del desarrollo tecnológico en la movilidad de las ciudades patagónicas.

La concejala Vanina Ojeda presentó una iniciativa en el Concejo Deliberante para normar la circulación de la micromovilidad en la capital de Tierra del Fuego. El texto establece pautas de seguridad vial adaptadas a la topografía y al clima de la ciudad.

La micromovilidad eléctrica comenzó a ganar espacio en las calles de Ushuaia como una alternativa de transporte rápida y sustentable. Frente a esta tendencia en constante crecimiento, el Concejo Deliberante analiza una propuesta orientada a regular el uso de monopatines, patinetas, monociclos y dispositivos giroscópicos dentro del ejido urbano.

La iniciativa, impulsada por la concejala del Partido Justicialista Vanina Ojeda, busca fijar reglas claras de convivencia en la vía pública. El objetivo principal consiste en resguardar la integridad física tanto de los usuarios de estas unidades como de peatones, ciclistas y automovilistas.

El proyecto define como vehículos de movilidad personal a aquellos rodados ligeros, propulsados por motores eléctricos o de tracción humana, diseñados para viajes breves de hasta 10 kilómetros. Además, se fija un límite técnico de velocidad máxima para garantizar que mantengan su escala urbana. Estas alternativas reducen el uso del automóvil particular en tramos cortos, disminuyen las emisiones contaminantes y abaratan los costos cotidianos de traslado.

Cuáles son las pautas de seguridad urbana

El despliegue de estos dispositivos en la capital fueguina enfrenta condicionantes geográficas particulares. Las pendientes pronunciadas, las ráfagas de viento intenso y la presencia frecuente de hielo o nieve sobre la calzada imponen riesgos adicionales que requieren medidas preventivas concretas.

A través de estas acciones se difundirá el uso correcto de elementos de protección personal y la importancia de respetar las normas básicas de circulación. El articulado prohíbe de manera explícita la circulación de estos vehículos sobre las aceras y veredas. De esta forma, busca proteger las áreas destinadas al tránsito peatonal, priorizando el resguardo de niños, personas mayores y vecinos con movilidad reducida.

El proyecto establece obligaciones específicas para los comercios dedicados al alquiler o comercialización de este tipo de unidades. Estos locales deberán informar formalmente a los clientes sobre las pautas de seguridad, el equipamiento requerido y las condiciones climáticas aptas para transitar.

El listado de exigencias para el tránsito

A modo de antecedente en el país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporó estos rodados a su Código de Tránsito y Transporte, sirviendo como esquema de referencia para otras jurisdicciones:

Límite de velocidad: Se fija una velocidad máxima permitida de 25 km/h.

Se fija una velocidad máxima permitida de 25 km/h. Potencia del motor: La potencia máxima autorizada para el motor eléctrico es de 500 watts.

La potencia máxima autorizada para el motor eléctrico es de 500 watts. Prohibición de veredas: Queda estrictamente prohibido circular por aceras y zonas exclusivas para peatones.

Queda estrictamente prohibido circular por aceras y zonas exclusivas para peatones. Uso de ciclovías: En arterias con ciclovía o bicisenda es obligatorio circular exclusivamente por dichos carriles.

En arterias con ciclovía o bicisenda es obligatorio circular exclusivamente por dichos carriles. Tránsito en calzada: Tienen permitido circular por la calzada principal, con excepción de las avenidas donde está prohibido.

Tienen permitido circular por la calzada principal, con excepción de las avenidas donde está prohibido. Equipamiento obligatorio: Es obligatorio el uso de casco, sistema de frenos en las ruedas, timbre o bocina, base para apoyapiés y elementos reflectantes.

Es obligatorio el uso de casco, sistema de frenos en las ruedas, timbre o bocina, base para apoyapiés y elementos reflectantes. Capacidad y edad mínima: La conducción está restringida a mayores de 16 años y se permite el traslado de una sola persona por vehículo.

Con información de Infobae.