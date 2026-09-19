Plan Vial Provincial: tres obras viales que agilizarán la conexión con el Alto Neuquén

Tres frentes de obra avanzan sobre las rutas provinciales 7 y 5 para optimizar la conectividad en Vaca Muerta.

El corazón productivo e industrial de Neuquén atraviesa una fuerte transformación en su infraestructura de transporte. Actualmente, tres frentes de obra avanzan en simultáneo sobre la región de Vaca Muerta con el objetivo de mejorar la conectividad, reforzar la seguridad y agilizar la circulación diaria en una de las zonas de mayor crecimiento de la provincia neuquina.

Uno de ellos se ubica en la intersección de las rutas provinciales 7 y 5, donde se construye una nueva rotonda. La intervención forma parte de las obras vinculadas con la pavimentación del primer tramo de la ruta provincial 7 en el sector conocido como Cortaderas, un proyecto estratégico para fortalecer la conexión entre la región Confluencia y el Alto Neuquén.

La pavimentación de la ruta 7 contempla una traza total de 116 kilómetros, desde la zona de Punta Carranza hasta el empalme con la ruta nacional 40, en el paraje Auquinco. En esta primera etapa se intervienen los 20 kilómetros iniciales, desde el empalme con la ruta provincial 5, a la altura de la rotonda en construcción.

La obra permitirá reducir en alrededor de 100 kilómetros el recorrido asfaltado entre la Confluencia y el Alto Neuquén, mejorando las condiciones de circulación en una zona vinculada al desarrollo energético, productivo y logístico.

A pocos kilómetros, sobre la ruta provincial 5 en dirección hacia Rincón de los Sauces, también se encuentra en marcha la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Carranza. Para avanzar en esta obra fue necesario realizar previamente un movimiento de suelo para consolidar un desvío paralelo que garantice la transitabilidad durante el proceso constructivo.

El proyecto contempla un puente de 120 metros de longitud sobre el actual badén Norte. En el badén Sur se construirán dos alcantarillas y se ejecutarán muros de ala para completar las obras de ingreso y salida de las estructuras.

Más kilómetros de rutas para integrar la provincia

Estas intervenciones forman parte del Plan Vial Provincial implementado por el gobernador Rolando Figueroa para incrementar la cantidad de kilómetros de rutas neuquinas pavimentadas.

A través de este programa, que alcanza los 2.050 kilómetros intervenidos entre tramos inaugurados, en ejecución y proyectados, la provincia busca potenciar la accesibilidad, fortalecer el entramado vial y consolidar la integración de todas sus regiones.