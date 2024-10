El foro para recuperar las hidroeléctricas organizará una caravana el 20 de noviembre

El Foro en Defensa de los Ríos y la Recuperación de las Hidroeléctricas, realizado el 22 de octubre en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, reunió a diversos representantes políticos, sociales y vecinales de Neuquén y Río Negro.

Durante el encuentro, se acordó realizar una gran caravana el próximo 20 de noviembre, coincidiendo con el Día de la Soberanía Nacional, con el objetivo de visibilizar la necesidad de recuperar el control estatal sobre las centrales hidroeléctricas.

En el foro, se destacó la importancia estratégica de las represas sobre los ríos Limay y Neuquén y que «su recuperación no solo fortalecerá la soberanía hídrica, sino también la energética».

La iniciativa busca, además, «garantizar un acceso justo y equitativo a la energía, permitiendo a las provincias afectadas desarrollar un modelo económico más sustentable y equitativo«, según se concluyó en un documento de prensa.

Se concluyó que el control sobre las hidroeléctricas «permitirá a las provincias y municipios no solo garantizar el acceso justo y equitativo a la energía, sino también promover un desarrollo económico que respete el medio ambiente y fortalezca la infraestructura productiva de la región».

Renta diferencial para localidades cercanas

Los presentes en el foro acordaron también organizar el trabajo en comisiones para generar «más acciones que permitan poner el tema en la agenda pública y proponer foros por ciudad, particularmente en los municipios afectados por estas represas».

Escribieron que «estas localidades tienen el derecho a percibir una renta diferencial, como una forma de reparación histórica por la alteración en la gestión de estos recursos».

En el trayecto hacia los actos del 20 de noviembre se acordó también solicitar reuniones con los gobernadores de ambas provincias, Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Estuvieron entre otros dirigentes los diputados rionegrinos Luciano Delgado (PJ) y Javier Acevedo (ARI; el diputado provincial César Gass (UCR), los dirigentes Mario Cambio (PCR); Jesús Escobar (Patria Libre); Eduardo Correa (Ojalá la Tierra Solidaria), Santiago Arizio (Patria Grande; Raúl Dobrusín (UP);Mariano Mansilla, Alejandro Oehrens y Francisco Baggio (UNE); el defensor Adjunto del Pueblo, Emmanuel Guagliardo; el vicedecano de la Facultad de Ingeniería Alfredo Moreira y el docente del área de Sistemas Eléctricos, Juan Manuel Ramos; Sara Mansilla (APDH); referentes de ATEN; MUTEN; de los centros de Estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, de comisiones vecinales, ex trabajadores de El Chocón y vecinos de Neuquén y Río Negro.

Entre los asistentes, Jesús Escobar, dirigente nacional de Libres del Sur, enfatizó la relevancia de este debate para el futuro energético del país. “Las represas y la energía hidroeléctrica tienen que estar en manos del Estado. Hay que recuperar la renta hidroeléctrica. Necesitamos la soberanía de ese recurso para que vuelva a estar al servicio del desarrollo de la Nación”, afirmó Escobar, posicionándose claramente en favor de la estatización de las centrales.

Escobar también valoró la convocatoria de la Universidad Pública para discutir un tema tan crucial, destacando el rol de las instituciones académicas en la promoción de debates sobre políticas públicas. “Es muy importante y un gran paso poner este tema en agenda, visibilizarlo, porque el gobierno de Milei todos los días toma decisiones contrarias al pueblo, y esta es central: el manejo del agua y de la energía debe ser estatal”, concluyó el dirigente.